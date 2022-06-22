AK Parti'li Özşavlı: 'Bir polis, milletvekiline hakaret ettiği zaman gereği yapılmalı'

Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, "Bir polis, seçilmiş milletvekiline hakaret ettiği zaman gereği yapılmalı." dedi.

Özşavlı, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, milletvekilliğinin şerefli bir makam olduğunu, tüm milletvekillerinin bu makamın şerefini korumak zorunda olduğunu ifade etti.

"Bir milletvekili nasıl ki bir polise yumruk atamaz; bölücü, ayrıştırıcı faaliyette bulunamazsa, bir milletvekiline de saygısızca, parmak sallayarak konuşulamaz" ifadesini kullanan Özşavlı, şunları kaydetti:

"Birkaç hafta önce son derece haksız bir şekilde, İstanbul'da köprüye pankart asmaya çalışanlara, polislerimiz sağduyulu bir şekilde milletvekillerine küfür, hakaret etmeden, makama duyduğu saygıdan ötürü vücudunu siper yaptı ve görevini yerine getirdi. Yine bir gösteride, DBP'li milletvekili polisimize yumruk attı, bu görüntü hepimizin canını yaktı. Dokunulmazlığının kaldırılması gerekir, şiddetle kınıyoruz."

Halil Özşavlı, hangi partiden olursa olsun bir milletvekiline hakaret edilmesinin de kabul edilemez olduğunu belirterek, "O polis, milletvekiline hakaret ederek haddini aşmıştır, saygısızlık yapmıştır" diye konuştu.

"PKK, Kürtlerin katilidir"

Özşavlı, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, Selçuk Bayraktar ve SİHA'larla ilgili açıklamasının anımsatılması üzerine, "Sezgin Tanrıkulu, CHP'nin içindeki HDP'dir. Tanrıkulu'nun Türkiye karşıtı eylemlerini, söylemlerini eskiden beri biliyoruz. Tanrıkulu, SİHA ve İHA'dan neden rahatsızdır? Çünkü İHA'lar ve SİHA'lar destan yazıyor. PKK'nın tepesine bombaları yağdırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ak Parti'li Özşavlı, HDP'nin, "Kürtlerin yaşadığı coğrafyayı Ermenistan yapmak isteyen PKK'nın sözcüsü" olduğunu belirterek, "PKK, Kürtlerin temsilcisi değil, Kürtlerin katilidir." diye konuştu.