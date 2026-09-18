Haberler

AK Parti'li Murat Baybatur Demirci'de incelemelerde bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti'li Murat Baybatur Demirci'de incelemelerde bulundu
Güncelleme:
+3 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Demirci ilçesinde hükümet ve belediye yatırımlarını inceledi.

Ak Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Demirci ilçesinde hükümet ve belediye yatırımlarını inceledi.

Belediye sosyal tesisinde muhtarlar ve oda başkanlarıyla bir araya gelen Baybatur, talep ve önerileri dinledi, yapılan ve planlanan çalışmaları anlattı.

Daha sonra Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara ve AK Parti İlçe Başkanı Nurullah Akgün ile yeni gençlik merkezi, Fatih Ortaokulu spor salonu ve TOKİ 2. etap konutları şantiyesini gezen Baybatur, yetkililerden bilgi aldı.

Baybatur son olarak Selendi yolu çalışmalarını inceledi.

Demirci'nin önemli bir ilçe olduğunu belirten Baybatur, "İlçeye 750 kişi kapasiteli yeni KYK yurdu yapımına çok yakında başlanıyor. Demirci'nin büyümesi ve gelişmesi için hizmetler aralıksız devam edecek." dedi.

Kaynak: AA
Beşiktaş'tan Marsilya'ya karşı dört dörtlük performans

Maç sonunda ortaya çıkan rakam inanılmaz
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arnavutköy'de 12 yaşındaki çocuğu boş arazide darbettiler

Okul çıkışı boş araziye götürüp kabusu yaşattılar
Adıyaman'da yüksekten düşen 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

6. kattan düşen 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
ABD'de F-16 şoku! Milyonluk savaş uçağı alev topuna döndü

ABD ordusunun gözbebeği, alevler içinde kaldı
Emniyette büyük değişim! Gündemdeki iki müdür merkeze çekildi

Okul katliamı, kan donduran cinayet! Gündemdeki 2 isim merkeze çekildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatları verdi! Süper Lig devine 100 dönümlük arazi iddiası

Erdoğan talimatları verdi! Süper Lig devine 100 dönümlük arazi
Erzurum'da kaymakam–köpek tartışmasında soruşturma iki yönlü hale geldi

Kaymakam–köpek tartışmasında soruşturma iki yönlü hale geldi
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde kritik görevlendirmeler: 11 başkanlığa yeni isimler atandı

Emniyetin A takımı da yenilendi: 11 birimin başına yeni isim