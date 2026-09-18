AK Parti'li Murat Baybatur Demirci'de incelemelerde bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ak Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Demirci ilçesinde hükümet ve belediye yatırımlarını inceledi.

Belediye sosyal tesisinde muhtarlar ve oda başkanlarıyla bir araya gelen Baybatur, talep ve önerileri dinledi, yapılan ve planlanan çalışmaları anlattı.

Daha sonra Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara ve AK Parti İlçe Başkanı Nurullah Akgün ile yeni gençlik merkezi, Fatih Ortaokulu spor salonu ve TOKİ 2. etap konutları şantiyesini gezen Baybatur, yetkililerden bilgi aldı.

Baybatur son olarak Selendi yolu çalışmalarını inceledi.

Demirci'nin önemli bir ilçe olduğunu belirten Baybatur, "İlçeye 750 kişi kapasiteli yeni KYK yurdu yapımına çok yakında başlanıyor. Demirci'nin büyümesi ve gelişmesi için hizmetler aralıksız devam edecek." dedi.

Kaynak: AA