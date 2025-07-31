AK Parti'li Milletvekili Gider'den Orman Teşkilatına moral ziyareti

Ak Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, son günlerde art arda yaşanan orman yangınlarında büyük bir özveriyle görev yapan Orman Genel Müdürlüğü Çanakkale teşkilatını ziyaret ederek moral verdi.

Ak Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, yaşanan orman yangınlarında görev yapan Orman Genel Müdürlüğü Çanakkale teşkilatını ziyaret etti. Milletvekili Gider'e ziyarette; AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, Merkez İlçe Başkanı Recep Ragıp Barış ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Altındağ da eşlik etti. Yangınlarda hayatını kaybeden görevli personel ve gönüllüler için taziyelerini ileten Milletvekili Gider, "Ormanlarımızla birlikte içimiz de yanıyor. Sizler, çok az meslek grubunda rastlanabilecek bir irade ve cesaretle, alevlerin arasında görev yapıyorsunuz. Bu fedakarlığınız her türlü takdiri hak ediyor" dedi.

Sizleri hedef alanlar, ateşi uzaktan seyredenlerdir

Orman teşkilatının özverili mücadelesine rağmen sosyal medyada zaman zaman haksız eleştirilerle karşılaştığını vurgulayan AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, şu ifadeleri kullandı: "Hayatında hiç yangın görmemiş, alevle yüz yüze gelmemiş, herhangi bir sorumluluk almamış bazı kişiler; sosyal medya üzerinden ahkam kesiyor, asılsız ithamlarla orman teşkilatımızı hedef alıyor. Görevini canı pahasına yapan bir kurumu, klavye başında karalamaya kalkmak büyük bir saygısızlıktır.

Millet adına bu tür yaklaşımlar karşısında sizlerden özür diliyorum. Bunlara asla kulak asmayın. Moraliniz de azminiz de bu ülkenin en kıymetli gücüdür."

Bu acıyı anlatmaya kelimeler yetmiyor

Orman yangınlarında hayatını kaybeden personel ve gönüllüler için derin bir üzüntü içinde olduklarını dile getiren AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, "Son günlerde çok zor bir dönemden geçiyoruz. Yangın bölgelerinde görev başında şehit düşen kardeşlerimizin acısını tarif etmekte kelimeler kifayetsiz kalıyor. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve metanet diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Yeşil vatanı korumak için canla başla mücadele ediyorsunuz

Yangın bölgelerinde bizzat yaptığı gözlemleri aktaran Gider, orman teşkilatının verdiği mücadeleyi şu sözlerle anlattı: "Devasa alevler karşısında bir insan olarak ürkmemek elde değil. Ama sizler o yangınların içine büyük bir cesaretle giriyor, yeşil vatanı korumak için canla başla mücadele ediyorsunuz. Çanakkale'de yakın zamanda yaşadığımız yangınlarda çok şükür can kaybı yaşanmadı. Bu, tamamen orman teşkilatımızın bilgi, deneyim ve refleks gücü sayesindedir. Hepinize minnettarız."

Orman teşkilatı, afet mücadelesinde stratejik bir rol üstleniyor

Küresel iklim krizinin etkileriyle birlikte orman yangınlarının yalnızca Türkiye'nin değil, tüm dünyanın karşı karşıya olduğu bir tehdit haline geldiğini hatırlatan Milletvekili Gider, teşkilatın kritik rolüne dikkat çekerek "Sadece orman yangınlarında değil, birçok farklı afet durumunda da ilk akla gelen kurum Orman Genel Müdürlüğü'dür. Artık neredeyse Türkiye'nin yangın kahramanı haline geldiniz. Bu noktaya bilgi, deneyim ve kurumsal ciddiyetinizle geldiniz. Hepinizin emeği takdire şayan. Allah yardımcınız olsun" şeklinde konuştu.

Sizlerin morali, bu mücadelenin en kıymetli desteğidir

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, "1994 yılında Gelibolu Yarımadası'nda çıkan büyük orman yangınında şehit düşen Bölge Müdürümüz Talat Göktepe'yi rahmetle andığımız bu ayda, ülkemizin çeşitli bölgelerinde meydana gelen yangınlarda çalışanlarımızı ve gönüllü vatandaşlarımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu zor günlerde teşkilatımıza gösterdiğiniz ilgi ve desteğiniz bizler için son derece kıymetli. Moral verdiniz, gücümüze güç kattınız. Sizlerin morali, bu mücadelenin en kıymetli desteğidir. Ayağınıza sağlık, şeref verdiniz" diye konuştu. - ÇANAKKALE