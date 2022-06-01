AK Parti'li Karahocagil: "Kılıçdaroğlu'na göre en iyi yatırım heykel yapmak" - Haberler

Ak Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yapılanlara da yapılacaklara da karşı olduğunu ifade ederek, "Ona göre en iyi yatırım; heykel yapmak." dedi.

Karahocagil, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, AK Parti iktidarında yatırım, proje ve eserlerin ülkenin dört bir yanında yükseldiğini, ayrım yapılmadan tüm illerin baştan ayağa yenilendiğini anlattı.

Milletin de sadakatini 20 yılda her seçimde, her referandumda gösterdiğini dile getiren Karahocagil, "Sol cenahtan, 'Şu eser şu liderindir' deyip, tek bir proje gösteremezsiniz. Sayın Kılıçdaroğlu da zaten yapılanlara karşı olduğu gibi, yapılacaklara da karşı. Ona göre en iyi yatırım; heykel yapmak. Ama sağ cenaha bakarsak, rahmetli Menderes'ten Demirel'e, rahmetli Turgut Özal'dan rahmetli Erbakan'a ve dünya liderine kadar eser üstüne eser, proje üstüne proje..." diye konuştu.

Bugünlerde birilerinin, yine yalanların, iftiraların, dezenformasyonların arkasına sığınarak muhalefet yapmaya çalıştığını savunan Karahocagil, şöyle devam etti:

"Ant olsun ki çirkin küfürlerinizi, yalanlarınızı, iftiralarınızı iade edecek, bu milleti kandırma adına yaptığınız muhalif söylemlerinizi, hakaretlerinizi, küfürlerinizi misli misliyle iade edeceğiz. Ant olsun ki kendini lider sanan, kendini kurtarıcı gören tüm hadsizlere evvelde olduğu gibi yine hadlerini bildireceğiz. Sen ne kadar tehditler savurursan savur, kurumların kapısına dayanırsan dayan, sahte evraklarla, normal vesikalarla milleti aldatma adına televizyonlarda boy gösterirsen göster, bu millet senin geçmişini de biliyor, atanı da biliyor, ceddini de biliyor."