AK Parti Kadın Kollarından Gazze'ye Destek

Ak Parti Ankara İl Kadın Kolları üyeleri, Gazze'ye yönelik saldırıların 2'nci yıl dönümü nedeniyle 'Gazze İçin Sessiz Çığlık' adıyla düzenlenen etkinlikte, el ele tutuşup Dışişleri Bakanlığı konutu ile İsrail Büyükelçiliği arasında zincir oluşturdu.

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 2'nci yıl dönümü nedeniyle 81 ilde 'Gazze İçin Sessiz Çığlık' etkinliği düzenledi. AK Parti Ankara İl Kadın Kolları üyeleri, bu kapsamda Dışişleri Bakanlığı konutu önünde bir araya geldi. 'Barış kadınla mümkün', 'Filistin özgür olacak', 'Özgür Filistin' yazılı pankartlar ile Türk ve Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, Gazze'de yaşanan zulme tepki gösterdi. Etkinliğe AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Ankara Milletvekilleri Jülide Sarıeroğlu ve Lütfiye Selva Çam, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ile partili kadınlar katıldı. Eyleme katılan kadınlar el ele tutuşarak Dışişleri konutu ile İsrail Büyükelçiliği arasında zincir oluşturdu.

'BİZİM SESSİZLİĞİMİZ, GAZZE'NİN EN GÜR ÇIĞLIĞI OLACAKTIR'

AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Aysel Koçak Akgül, grup adına yaptığı açıklamada, kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiklerini tüm dünyaya göstermek adına meydanlarda olduklarını kaydetti. Akgül, "Bugün 81 ilde kurduğumuz bu zincir, Gazze'de evlatlarını kaybeden anne babaların zinciridir, öksüz, yetim bırakılan çocukların zinciridir ve insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciridir. Biz, 'Yaralıları mı kurtaracaktım, şehitleri mi taşıyacaktım ya da bir torba un mu bulmaya çalışacaktım? Yemin ederim eve tek bir torba un getirip, çocuklarımın karnının doyacağını bilsem, ölüme razı olurum' diyen Gazzeli annenin sesi olmak için, bu sesi dünyaya duyurmak için buradayız. Biz bugün bütün kimliklerimizden sıyrılarak sadece kadın kimliğimizle buradayız. Çünkü bu mesele ne dünyadaki rollerimizle ne taşıdığımız ünvanlarla ne de sahip olduklarımızla ilgilidir, bu mesele insanlık meselesidir. Bugün Türkiye'den tüm dünyaya tek bir şey söylüyoruz; barış kadınla mümkündür. Slogan atmıyoruz, vicdanlarımızla haykırıyoruz. Çünkü bazı sessizlikler vardır ki arşı yere indirir. Bizim sessizliğimiz Gazze'nin en gür çığlığı olacaktır. Şimdi sizleri de sessiz çığlık zincirimize davet ediyorum" diye konuştu.