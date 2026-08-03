Gazilere yeni haklar: Aylık ve sosyal destek artıyor

Ak Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Terörle mücadele esnasında mücadele etmiş, ateşli silahlarla yaralanmış ama gazi sayılmayan bir kesimin sorunu vardı. Burada malul sayılmayan personele aylık bağlamaya ilişkin bir düzenleme getiriyoruz. 1005 sayılı kanun kapsamındakilere sağlanan haklardan yararlanmasını burada düzenliyoruz. Yani gazilik ünvanı veriyoruz. Aylık veriyoruz ve sosyal haklarını güçlendiriyoruz. Bakıma muhtaç gazilerimizle ilgili gazi ve vazife mağrurlarına yapılan evde bakım desteğini arttırıyoruz" dedi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi. Gül, AK Parti fuaye alanında Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile birlikte açıklama yaptı. Gül, kanun teklifiyle Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın erbaş ve erler dahil askeri personeline, Milli İstihbarat Teşkilatı personeline, Emniyet Teşkilatının emniyet hizmetleri sınıfına mensup olanlarına güvenlik korucuları ve askeri öğrencilerin sorunlarına bir çözüm olmayı hedeflediğini belirterek, "Vazife malullerinden hayatlarını kaybedenlerin ve şehitlerimizin anne ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarına ilişkin asgari gelir güvencesi getiriyoruz bu kanunu düzenlemesiyle. Terörle mücadele eden kahramanlarımızın yıllara sair bir sorunu var. Vücuduna şarapnel parçası gelmiş, mermi isabet etmiş ama gazi sayılmayan bir kesim var. Terörle mücadele esnasında mücadele etmiş, ateşli silahlarla yaralanmış ama gazi sayılmayan bir kesimin sorunu vardı. Burada malul sayılmayan personele aylık bağlamaya ilişkin bir düzenleme getiriyoruz. 1005 sayılı kanun kapsamındakilere sağlanan haklardan yararlanmasını burada düzenliyoruz. Yani gazilik ünvanı veriyoruz. Aylık veriyoruz ve sosyal haklarını güçlendiriyoruz. Bakıma muhtaç gazilerimizle ilgili gazi ve vazife mağrurlarına yapılan evde bakım desteğini artırıyoruz. Böylelikle gazilerimizin hayat standartlarını yükseltmeyi amaçlıyoruz" dedi.

"15 Temmuz hain darbe girişimine, işgal girişimine karşı hayatlarını gözlerini kırpmadan cansiparane bir şekilde kahramanca veren gazilerimize ilişkin bir düzenlememiz var" diyen Gül, "Bu düzenlemeden yaralanan kamu görevlileri ve sivillerden, malul sayılmayan veya derece tespiti yapılmayan gazilerimize aylık bağlamaya ilişkin bir düzenleme getiriyoruz. Yine er ve erbaş, gaziler, korucular, askeri öğrenciler ve sivillere ilişkin bir düzenleme, 3713 sayılı kanun kapsamında vazife malulü olan, bu vatan için canını vücudunu siper ederek gazi olan erbaş ve erlerle güvenlik korucularının askeri öğrencilerin ve sivillerin aylıklarını artıran bir düzenlemeyi getiriyoruz. Vazife ve harp malullerinde yaş haddi 41 idi. 41 olan yaş haddini 55 yaşına çıkarıyoruz ve bunu yeniden düzenliyoruz. 684 sayılı KHK kapsamında bir düzenlememiz konusu. Terörle mücadele edip de terörle mücadelede yaralanıp ama malul sayılmayan 684 sayılı KHK kapsamındaki personelimiz var. Bu personelin de gösterge aylıklarını artırıyoruz. Belirlenen personele 1500 sayılı kanun kapsamındakilere sağlanan haklardan yararlanma imkanı getiriyoruz. Böylelikle gazilik ünvanı veriyoruz, aylıklarını artırıyoruz ve sosyal haklarını güçlendiriyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı