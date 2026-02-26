AK Parti'li Gözgeç, "çocukların ramazan sevinci yaşamasından rahatsız olanların" bulunduğunu söyledi

Ak Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, "Çocuklarımızın ramazan sevincini yaşamasından rahatsız olanlar var. Hayatın içinde olan ramazan heyecanını, inancımızın, kültürümüzün, geleneklerimizin, değerlerimizin yaşanması kadar doğal ne olabilir?" dedi.

Gözgeç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Milli Eğitim Bakanlığının 12 Şubat'ta Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ramazan ayı etkinlikleri konulu genelge yayımladığını hatırlattı.

Ramazanın ruhunu, sevincini, huzurunu paylaşmanın mutluluğunu çocuklara yaşatmasından dolayı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e şükranlarını ileten Gözgeç, "Maalesef çocuklarımızın ramazan sevincini yaşamasından rahatsız olanlar var. Hayatın içinde olan ramazan heyecanını, inancımızın, kültürümüzün, geleneklerimizin, değerlerimizin yaşanması kadar doğal ne olabilir?" diye konuştu.

Çocukların ramazan kutlamaları dolayısıyla, değerlerine ve kendilerine yabancılaşanların "yasakçı zihniyetlerinin" nüksettiğini ifade eden Gözgeç, şunları söyledi:

"Değerlerimize, milletimize, hatta kendilerine bu kadar yabancılaşmış olmaları gerçekten acınası bir durum. Ama artık Türkiye eski Türkiye değil. Ara sıra karanlık sayfalardan çıkmaya çalışan, beyinleri de kalpleri de kararmış, kendi medeniyetine, değerine, kendisine yabancılaşmış zihniyetlere yer yok. Darbelerle, vesayetlerle, toplum mühendisliğiyle netice alma devri kapanmıştır. Sayın Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti olarak kurulduğumuz günden bu yana mücadelemiz, millet iradesini egemen kılma mücadelesidir. Devlet-millet el ele kadim medeniyetimizden aldığımız güçle, daha güçlü Türkiye'yi kadın-erkek omuz omuza inşa etmekte kararlıyız."

AK Parti'li Gözgeç, 28 Şubat "post modern darbesini" ve o dönemde yaşananları da hatırlatarak, "Bugün kadın istihdamından, kız çocuklarının eğitiminden bahsedenlerin, 'kadınları eve hapsediyorsunuz' diyenlerin, kız çocukları okulların kapısından kovulurken, meslekten atılırken 'bırakın ses çıkarmayı, yasaklar uygulansın' diye verdikleri çabayı unutmadık, unutmayacağız." şeklinde konuştu.