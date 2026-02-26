Haberler

AK Parti'li Gözgeç, "çocukların ramazan sevinci yaşamasından rahatsız olanların" bulunduğunu söyledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, "Çocuklarımızın ramazan sevincini yaşamasından rahatsız olanlar var. Hayatın içinde olan ramazan heyecanını, inancımızın, kültürümüzün, geleneklerimizin, değerlerimizin yaşanması kadar doğal ne olabilir?

Ak Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, "Çocuklarımızın ramazan sevincini yaşamasından rahatsız olanlar var. Hayatın içinde olan ramazan heyecanını, inancımızın, kültürümüzün, geleneklerimizin, değerlerimizin yaşanması kadar doğal ne olabilir?" dedi.

Gözgeç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Milli Eğitim Bakanlığının 12 Şubat'ta Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ramazan ayı etkinlikleri konulu genelge yayımladığını hatırlattı.

Ramazanın ruhunu, sevincini, huzurunu paylaşmanın mutluluğunu çocuklara yaşatmasından dolayı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e şükranlarını ileten Gözgeç, "Maalesef çocuklarımızın ramazan sevincini yaşamasından rahatsız olanlar var. Hayatın içinde olan ramazan heyecanını, inancımızın, kültürümüzün, geleneklerimizin, değerlerimizin yaşanması kadar doğal ne olabilir?" diye konuştu.

Çocukların ramazan kutlamaları dolayısıyla, değerlerine ve kendilerine yabancılaşanların "yasakçı zihniyetlerinin" nüksettiğini ifade eden Gözgeç, şunları söyledi:

"Değerlerimize, milletimize, hatta kendilerine bu kadar yabancılaşmış olmaları gerçekten acınası bir durum. Ama artık Türkiye eski Türkiye değil. Ara sıra karanlık sayfalardan çıkmaya çalışan, beyinleri de kalpleri de kararmış, kendi medeniyetine, değerine, kendisine yabancılaşmış zihniyetlere yer yok. Darbelerle, vesayetlerle, toplum mühendisliğiyle netice alma devri kapanmıştır. Sayın Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti olarak kurulduğumuz günden bu yana mücadelemiz, millet iradesini egemen kılma mücadelesidir. Devlet-millet el ele kadim medeniyetimizden aldığımız güçle, daha güçlü Türkiye'yi kadın-erkek omuz omuza inşa etmekte kararlıyız."

AK Parti'li Gözgeç, 28 Şubat "post modern darbesini" ve o dönemde yaşananları da hatırlatarak, "Bugün kadın istihdamından, kız çocuklarının eğitiminden bahsedenlerin, 'kadınları eve hapsediyorsunuz' diyenlerin, kız çocukları okulların kapısından kovulurken, meslekten atılırken 'bırakın ses çıkarmayı, yasaklar uygulansın' diye verdikleri çabayı unutmadık, unutmayacağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Sarp Özer
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler hain emellerine ulaşamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ronaldo, İspanyol kulübünü satın aldı

Her erkeğin hayali olan şeyi bir çırpıda yaptı
17 yıldır kayıp olan Ebru'nun öldürüldüğü ortaya çıktı; eski eniştesi ve ablası adliyede

Genç kız 17 yıl önce kaybolmuştu! Kan donduran gerçek ortaya çıktı
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Juventus-Galatasaray maçını izleyen taraftar hayatını kaybetti
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi

Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
Ronaldo, İspanyol kulübünü satın aldı

Her erkeğin hayali olan şeyi bir çırpıda yaptı
'Mardinli öğretmen' diye paylaşıldı, gerçek çok başka çıktı

"Mardinli öğretmen" dediler, gerçek çok başka çıktı
'Liverpool mu Tottenham mı?' sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt

"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna verdiği yanıt bomba