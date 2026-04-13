AK Parti'li Gökçek, "ABB'nin su tarifesinde değişiklik kararının" iptal edildiğini söyledi

Güncelleme:
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisinin, 14 Haziran 2025'te su tarifelerinde değişiklik yapılmasına dair aldığı kararın Ankara İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiğini bildirdi.

Gökçek, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve gelmeden önce "suyu ucuzlatacağım" dediğini, ancak göreve başladığından bu yana "su faturalarına yüzde 3 bini aşan zam yaptığını" belirtti.

Yavaş'ın, su tarifelerindeki son değişikliğe ilişkin "çok su kullananlara yansıtıldığı" yönündeki açıklamasını eleştiren Gökçek, ABB Meclisinin 14 Haziran 2025'te su tarifelerinde değişiklik yapılmasına dair aldığı kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Ankara İdare Mahkemesine başvurduğunu anımsattı. Gökçek, "Bugün geldiğimiz noktada mahkeme ne dedi? İki ayrı bilirkişi raporu neyi ortaya koydu? Birinci bilirkişi raporunda konut ve iş yerlerinde suyu yüzde 93 zamlı sattığı ortaya çıktı. Sonra Büyükşehir itiraz etti. İkinci bir rapor daha hazırlandı. Burada da 11 ayrı abone grubuna yüzde 31 zam yaptığı ortaya çıktı." dedi.

Su tarifelerindeki değişiklik konusunda "vatandaşa söylenen ile yapılanın farklı olduğunu" dile getiren Gökçek, "Su tarifeleri maliyet esasına göre belirlenmek zorunda. Burada ne yapıldı? Su gibi temel bir insan hakkı vatandaşın sırtından gelir kapısına çevrildi. ABB, mahkemeye 'suyu yüzde 6,5 karla satıyoruz' dedi. Vatandaşın cebinden haksız bir kazanç sağlanmıştır. Mansur Yavaş ve ekibi de aleni olarak yargıya ve vatandaşa yalan söylemiştir." diye konuştu.

Ankaralının kendisine "yüksek su faturaları karşısında sessiz kalınmaması için çağrıda bulunduğunu" aktaran Gökçek, şunları söyledi:

"Çünkü faturalar inanılmaz bir boyuta ulaşmıştı. Biz de hamdolsun buna sessiz kalmadık. Bu mücadeleyi verdik ve bugün Ankaralı hemşerilerimizin bütçesinin soyulmasına engel olduk. Buradan açıkça söylüyorum: Bugün mahkeme bu kararı iptal etti. Eğer Mansur Yavaş aynı anlayışla, zihniyetle bu işi tekrarlamaya kalkarsa biz yine buradayız, yine yargıya gider, bu hukuksuzluğu durdururuz. Görüşümüz, oy verdiğimiz parti her ne olursa olsun, her Ankaralının hakkını savunmak benim görevimdir. Bugün vatandaşın cebine uzanan o kirli elleri hukuk yoluyla durdurmuş olmanın gururunu ve sorumluluğunu taşımaktayım."

ABB Başkanı Yavaş'a, "'Suyu ucuzlatacağız' diye geldiniz. Bu zamları yapmaya devam edecek misiniz? Belediye ve bağlı şirketleri batırmanızın faturasını vatandaşa kesmeye utanmıyor musunuz?" sorularını yönelten Gökçek, "Şimdi Mansur Yavaş vatandaşın yüzüne bakıp ne diyecek? Yazık, günah değil mi bu vatandaşa. Elini vatandaşın cebine sokup bir de utanmadan 'ben yüzde 6,5 zam yaptım' diyorsun. Mahkemede yüzde 93, yüzde 31 olduğu ortaya çıkıyor. İnsanda biraz utanma olur." dedi.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman
