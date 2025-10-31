AK Parti'li Ercan: Gönüllere dokunan, sosyal adaleti önceleyen belediyecilik anlayışını savunuyoruz

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, " Ak Parti'nin belediyecilik anlayışı sadece asfalt döken, bina inşa eden bir anlayış değildir. Bizler; gönüllere dokunan, sosyal adaleti önceleyen, her bir vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen bir belediyecilik anlayışını savunuyoruz" dedi.

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulunmak üzere il ve ilçelerde görev yapan 11 kadın belediye başkanıyla birlikte Aydın'a geldi. İlk olarak AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Ercan, ardından Aydın Valiliği'ne geçti. Kadın belediye başkanlarıyla Aydın Büyükşehir Belediye binasında toplantı yapan Ercan, toplantı öncesinde basın açıklaması yaptı. Aydın'da yeni bir dönemin başladığını vurgulayan Ercan, Genel Merkez Kadın Kolları olarak her zaman Özlem Çerçioğlu'nun yanında ve arkasında olduklarını söyledi. Ercan, "Bu ziyaretimiz yalnızca bir nezaket ziyareti değil, aynı zamanda AK Parti'nin yerel yönetimlerdeki hizmet anlayışını ve kadınların siyasette, üretimde, sosyal yaşamda üstlendiği öncü rolleri bir kez daha ortaya koyan bir buluşmadır. Bu güzel şehirde vatandaşlarımızın beklentilerine karşılık verecek güçlü bir hizmet döneminin başladığını biliyoruz. Kadın belediye başkanlarımızla, genel merkez kadın kolları MYK üyelerimizle, il kadın teşkilatımızın yöneticileriyle, il başkanımız ve il yönetimimizle birlikte bugün burada; dayanışmanın, birlikteliğin ve kadın emeğinin siyasetteki gücünü en güçlü şekilde vurguluyoruz" dedi.

Program kapsamında Aydın Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleriyle istişarelerde bulunarak; otizm merkezini ziyaret ederek özel gereksinimli bireyler için yürütülen çalışmaları yerinde inceleyeceklerini vurgulayan Ercan, "Kadın emeğini ekonomiye kazandıran üretim tesislerinde, incir ve zeytin işletmelerinde çalışan kadınlarımızla bir araya gelecek, onların sesine kulak vereceğiz. AK Parti'nin belediyecilik anlayışı sadece asfalt döken, bina inşa eden bir anlayış değildir. Bizler; gönüllere dokunan, sosyal adaleti önceleyen, her bir vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen bir belediyecilik anlayışını savunuyoruz. Kadın elinin değdiği her yerde olduğu gibi, AK Parti belediyeciliği de samimiyetin, gayretin ve hizmetin adıdır" diye konuştu.

'AYDIN'A KAZANDIRILACAK PEK ÇOK YENİ YATIRIM VE DESTEK YOLDA'

Aydın'da yeni bir dönemin başladığına dikkat çeken Ercan, "2002'den bu yana kadınların siyasette, yerel yönetimlerde ve karar mekanizmalarındaki temsil oranını artırmak için çok ciddi adımlar attık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, kadını siyasetin vitrinine değil merkezine yerleştiren bir anlayışla bugünlere geldik. Genel Merkez Kadın Kolları olarak bu vizyon doğrultusunda; kadın yerel yöneticilerimizin birbirinden öğrenmesini, tecrübe paylaşımını ve dayanışmasını güçlendirmek adına kapsamlı bir Kadın Yerel Yöneticiler Ağı oluşturduk. Bu ağ sayesinde kadın belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz ve il genel meclis üyelerimiz doğrudan genel merkezimizle, Cumhurbaşkanımızla ve bakanlarımızla buluşarak projelerini ve taleplerini birinci elden paylaşabilmektedir. Aydın'da da bu dayanışmanın en güzel örneklerinden birine şahit oluyoruz. Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu, AK Parti ailesine katıldığı günden bu yana milletimizin hayrına olan her hizmeti güçlendirerek sürdürmeye devam ediyor. Ancak ne yazık ki bu süreçte son derece haksız eleştirilerle, organize saldırılarla da karşı karşıya kalabiliyor. Başkanımız, güçlü bir duruş sergileyerek hepsine kulak tıkayıp eser ve hizmet siyasetine azimle ve kararlılıkla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bakanlıklarımızla istişarelerde bulunarak Aydın'ın ihtiyaçlarını ve önceliklerini dile getirdik. Görüyoruz ki önümüzdeki dönemde Aydın'a kazandırılacak pek çok yeni yatırım ve destek yolda, hazır durumda. Biz, her zaman olduğu gibi bu şehir için çalışan her yüreğin, her samimi gayretin arkasında olacağız. Aydınlı hemşerilerimiz partimizin hizmet belirleyiciliğini çok daha yakından görecek ve en nihayetinde bu şehir; şeffaf, adil ve kapsayıcı yönetim anlayışlarının en güçlü örneklerinden biri haline gelecektir. Bu inançla, AK Parti'nin istikrarlı, üretken ve insan odaklı belediyecilik anlayışını Aydın'ın her köşesine taşımak için buradayız" dedi.

"KADIN' KONULU PROJELERİN TEMELİNİN ATILACAĞI DÜŞÜNCELER SİZLERLE GELİŞECEK'

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu da konuşmasında, "Özellikle 'Kadın' konulu projelerin temelinin atılacağı düşünceler Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde sizlerle beraber gelişecek ve daha sonra çok değerli bakanlarımızla beraber projelerimizi Aydın'da uygulamaya başlayacağız. Sizleri Aydın'da görmekten, burada ağırlamaktan şeref duyuyoruz. Sağ olun, var olun" diye konuştu.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, daha sonra beraberindekilerle Tekstil Park içerisinde bulunan Otizm Merkezi'ni ziyaret etti.