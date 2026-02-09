Haberler

AK Parti'li Durgut, tütün endüstrisini eleştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, "Halk sağlığı, tütün endüstrisinin çıkarlarına teslim edilemez. Tütün endüstrisiyle gizli pazarlık olmaz. Şeffaflık ve hesap verebilirlik AB ve ülkemizin de taraf olduğu Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi'nin bir parçası ve şarttır.

AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, "Halk sağlığı, tütün endüstrisinin çıkarlarına teslim edilemez. Tütün endüstrisiyle gizli pazarlık olmaz. Şeffaflık ve hesap verebilirlik AB ve ülkemizin de taraf olduğu Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi'nin bir parçası ve şarttır." dedi.

Durgut, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 9 Şubat'ın "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" olduğunu anımsatarak, sigaranın Türkiye'de yılda 90 binden fazla ölüme yol açtığına dikkati çekti.

Küresel tütün endüstrisini eleştiren Durgut, halk sağlığını korumaya yönelik düzenlemelerin çok uluslu şirketlerin kar hedeflerine kurban edilemeyeceğini belirtti.

Tütün endüstrisinin AB kurumlarını kullanarak ülkelerin sağlık politikalarına müdahale etmeye çalıştığını ifade eden Durgut, halk sağlığının pazarlık konusu olmadığını vurguladı.

Sigara yüzünden her yıl binlerce insan hayatını kaybederken, tütün endüstrisinin ise ürünleri için yeni pazarlar açmak, düzenlemeleri zayıflatmak ve hükümetlere baskı yapmak için çalıştığını söyleyen Durgut, şunları kaydetti:

"Biz buna izin veremeyiz. Bir milletvekili olarak açıkça söylüyorum, halk sağlığı, tütün endüstrisinin çıkarlarına teslim edilemez. Tütün endüstrisiyle gizli pazarlık olmaz. Şeffaflık ve hesap verebilirlik AB ve ülkemizin de taraf olduğu Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi'nin bir parçası ve şarttır. Türkiye, gençlerini ve toplumunu koruma hakkından vazgeçmeyecektir."

Durgut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tütün ürünleriyle mücadeledeki tavrına da değinerek, Erdoğan'ın her zaman milletinin ve halk sağlığının tarafında olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Politika
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Savcılık spor yorumcusu Erman Toroğlu için harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokakta tartıştığı eniştesini tabanca ile 8 yerinden vurup öldürdü

Eniştesini sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu
Şarkıcı Ömer Danış yoğun bakımda! Acil kan çağrısı yapıldı

Ünlü şarkıcı yoğun bakımda! Acil kan çağrısı yapıldı
Fener'in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı

Fener'in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı Ghislaine Maxwell bugün ifade verecek

Dananın kuyruğu kopacak! Bugün hücresinden çıkıp ifade veriyor
Sokakta tartıştığı eniştesini tabanca ile 8 yerinden vurup öldürdü

Eniştesini sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu
Beşar Esad hakkında şok iddia: Kendisine kadın temin eden sevgilisini öldürttü

Beşar Esad hakkında şok iddia: Kendisine kadın temin eden sevgilisini öldürttü
Arda Güler'e demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid

Arda'ya demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid