AK Parti'li Demir: Bir çorbaya kurban gidiyoruz

Ak Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı'nın 6'ncısı, Samsun'da yapıldı. Bir otelde düzenlenen toplantıya; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz, Hasan Basri Yalçın, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Amasya, Bartın, Çankırı, Çorum, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Sinop ve Zonguldak belediye başkanları, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse ve partililer katıldı. Programda konuşan Mustafa Demir, "Yerel yönetimlerde hizmet anlayışında dünya belediyeciliğinden de alacağımız bir şey yoktur. Çünkü biz bu işin en iyisini yapıyoruz. Yerel yönetim hizmet anlayışını demokrasiyle bütünleştiren fikrin insanlarıyız biz. ve bunun başlangıcında Cumhurbaşkanımız gerçekleşirdi" diye konuştu.

'ZEYTİNBURNU MUAZZAM, BAKIRKÖY PERİŞAN'

AK Parti'nin iddialı şehirler yaptığını söyleyen Demir, "Bir de AK Parti'li olmayan belediyelere gidin. Bırakın başka illeri, ben İstanbul'da dolaşırken, İstanbul'da bir ilçeden bir ilçeye giderken nereden fark ediyorum biliyor musunuz? İstanbul'u çok bilmemin ötesinde bu caddeden öbür tarafa geçiyorsun; bakıyorsun perişan, sıkıntı. Üstelik de karşıya gittiğim sıkıntının olduğu yerler, İstanbul'un en zenginlerinin oturduğu yer. Hemen yanı başında Zeytinburnu muazzam, pırıl pırıl çağ atladı. Arkasından Bakırköy ki İstanbul'un en zenginlerinin oturduğu mutena bir ilçeyken perişan. Onun için belediye başkanlığı bizim açımızdan son derece önemli. Bizim belediyecilikte hizmet anlayışımız, kutup yıldızı gibi önümüzde duran dünya liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZ, FLORYA'YI MİLLETE AÇTI'

Demir, "İstanbul'da muhafazakar insanların çoluk çocuğunu alıp, yemek yiyecek yerleri yoktu. Hiç unutmam; Florya Sosyal Tesisleri, Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal tesisleriydi. Sadece Büyükşehir Belediyesi'nde görevli bürokratlarının kaldığı yerlerdi. Orada eğlendikleri, kimseyi içeri almadıkları, etrafları yüksek duvarlarla kaplı bir yerdi. Bir tarafta muazzam deniz, yeşillikler içerisinde ama kimse giremiyor. Cumhurbaşkanımız, orayı millete açtı. İşte bütün sosyal tesislerin anası Florya Sosyal Tesisleri'dir. Yaşayan biri olarak söylüyoruz. Herkes çoluk çocuğunu aldı götürdü. Herkes içerisinde yemek yedi, uygun fiyatla temiz ortamda. İşte arkadaşlar biz bu işin ruhunu oluştururken, gelin görün ki çok büyük işler yapıyoruz ama bir çorbaya kurban gidiyoruz. Olacak iş mi bu? Bir çorba, bir kase çorba. Buna müsaade etmemiz gerekiyor. Bakın 1 milyon 600 bin kişiye biz AK Parti'li belediyeler yemek dağıtıyoruz. Sıcak yemek, kapalı kaplar içerisinde, milleti rahatsız etmeden götürüp evlerine bırakıyoruz. Bir önceki günün kabını alıp getiriyoruz. Bak böyle yaptık biz bunu. Ferman Fatih'i uygulayan bizler ama reklama kurban gidenler de yine bizler. Onun için bu sosyal medya, yapılan işlerin tanıtımı, teşkilatla ilişkiler bunlar çok ama çok önemli" diye konuştu.