Haberler

AK Parti'li Demir: Bir çorbaya kurban gidiyoruz

AK Parti'li Demir: Bir çorbaya kurban gidiyoruz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, "Arkadaşlar biz bu işin ruhunu oluştururken, gelin görün ki çok büyük işler yapıyoruz ama bir çorbaya kurban gidiyoruz.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, "Arkadaşlar biz bu işin ruhunu oluştururken, gelin görün ki çok büyük işler yapıyoruz ama bir çorbaya kurban gidiyoruz. Olacak iş mi bu? Bir çorba, bir kase çorba. Buna müsaade etmemiz gerekiyor. Bakın 1 milyon 600 bin kişiye biz Ak Parti'li belediyeler yemek dağıtıyoruz. Sıcak yemek, kapalı kaplar içerisinde, milleti rahatsız etmeden götürüp evlerine bırakıyoruz. Bir önceki günün kabını alıp getiriyoruz. Bak böyle yaptık biz bunu" dedi.

Ak Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı'nın 6'ncısı, Samsun'da yapıldı. Bir otelde düzenlenen toplantıya; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz, Hasan Basri Yalçın, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Amasya, Bartın, Çankırı, Çorum, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Sinop ve Zonguldak belediye başkanları, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse ve partililer katıldı. Programda konuşan Mustafa Demir, "Yerel yönetimlerde hizmet anlayışında dünya belediyeciliğinden de alacağımız bir şey yoktur. Çünkü biz bu işin en iyisini yapıyoruz. Yerel yönetim hizmet anlayışını demokrasiyle bütünleştiren fikrin insanlarıyız biz. ve bunun başlangıcında Cumhurbaşkanımız gerçekleşirdi" diye konuştu.

'ZEYTİNBURNU MUAZZAM, BAKIRKÖY PERİŞAN'

AK Parti'nin iddialı şehirler yaptığını söyleyen Demir, "Bir de AK Parti'li olmayan belediyelere gidin. Bırakın başka illeri, ben İstanbul'da dolaşırken, İstanbul'da bir ilçeden bir ilçeye giderken nereden fark ediyorum biliyor musunuz? İstanbul'u çok bilmemin ötesinde bu caddeden öbür tarafa geçiyorsun; bakıyorsun perişan, sıkıntı. Üstelik de karşıya gittiğim sıkıntının olduğu yerler, İstanbul'un en zenginlerinin oturduğu yer. Hemen yanı başında Zeytinburnu muazzam, pırıl pırıl çağ atladı. Arkasından Bakırköy ki İstanbul'un en zenginlerinin oturduğu mutena bir ilçeyken perişan. Onun için belediye başkanlığı bizim açımızdan son derece önemli. Bizim belediyecilikte hizmet anlayışımız, kutup yıldızı gibi önümüzde duran dünya liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZ, FLORYA'YI MİLLETE AÇTI'

Demir, "İstanbul'da muhafazakar insanların çoluk çocuğunu alıp, yemek yiyecek yerleri yoktu. Hiç unutmam; Florya Sosyal Tesisleri, Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal tesisleriydi. Sadece Büyükşehir Belediyesi'nde görevli bürokratlarının kaldığı yerlerdi. Orada eğlendikleri, kimseyi içeri almadıkları, etrafları yüksek duvarlarla kaplı bir yerdi. Bir tarafta muazzam deniz, yeşillikler içerisinde ama kimse giremiyor. Cumhurbaşkanımız, orayı millete açtı. İşte bütün sosyal tesislerin anası Florya Sosyal Tesisleri'dir. Yaşayan biri olarak söylüyoruz. Herkes çoluk çocuğunu aldı götürdü. Herkes içerisinde yemek yedi, uygun fiyatla temiz ortamda. İşte arkadaşlar biz bu işin ruhunu oluştururken, gelin görün ki çok büyük işler yapıyoruz ama bir çorbaya kurban gidiyoruz. Olacak iş mi bu? Bir çorba, bir kase çorba. Buna müsaade etmemiz gerekiyor. Bakın 1 milyon 600 bin kişiye biz AK Parti'li belediyeler yemek dağıtıyoruz. Sıcak yemek, kapalı kaplar içerisinde, milleti rahatsız etmeden götürüp evlerine bırakıyoruz. Bir önceki günün kabını alıp getiriyoruz. Bak böyle yaptık biz bunu. Ferman Fatih'i uygulayan bizler ama reklama kurban gidenler de yine bizler. Onun için bu sosyal medya, yapılan işlerin tanıtımı, teşkilatla ilişkiler bunlar çok ama çok önemli" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Galatasaray taraftarını sevinçten havalara uçuran gelişme

Galatasaray taraftarını sevinçten havalara uçuran gelişme
Kazada yaralanan kadın polis memuru da şehit oldu

Feci kazadan bir acı haber daha! Kadın polis de şehit oldu
19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

19 yaşındaki hali olay oldu
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor: Taşındığımız her yere götürüyoruz

Fıkra gibi! 3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini iki farklı spiker anlatacak

Derbiyi izlemek için televizyonu açanlar bir ilki yaşayacak
Kesenin ağzını açtı! Sadettin Saran'dan futbolculara dev prim

"Derbiyi kazanın" diyerek kesenin ağzını açtı
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Osimhen'in Okan Buruk'tan istediği şey olay oldu

Osimhen'in Okan Buruk'tan istediği şey olay oldu
Acun'un bile haberi yok! Survivor şampiyonundan çok konuşulacak 'Oruç' çıkışı

Survivor şampiyonundan çok konuşulacak "Oruç" çıkışı
Osayi-Samuel Fenerbahçe'den ayrıldığına pişman oldu

Fenerbahçe'den ayrıldığına pişman oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.