AK Parti'li Dağ: Çilek üretiminde dünyada 4'üncü sıradayız - Haberler

MENEMEN, İZMİR (DHA) - Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Menemen ilçesinde düzenlenen 12'nci Emiralem Çilek Festivali'nin açılışında konuştu. Dağ, "Dünyada çilek üretiminde ABD, Çin ve Meksika'dan sonra 4'üncü sıradayız. Üretim her yıl artıyor. İthalatımız neredeyse sıfırda. Ama ihracat da az. Çileği çok seviyoruz ve tüketiyoruz. Bundan sonra taze tüketimin dışında soğuk havayı kullanarak çileği işleyip yurt dışına satacağız" dedi.

Pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan Emiralem Çilek Festivali 12'inci kez kapılarını açtı. Festival, yeni pazaryerinden alanına kadar devam eden kortej yürüyüşüyle başladı. Festival kapsamında Emiralem sokaklarında çok sayıda stant kurularak çilek satışı yapıldı. İki gün sürecek 12'inci Emiralem Çilek Festivali'nin açılışına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, AK Partili Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen ile Menemen ve çevresinde yaşayan çok sayıda vatandaş katıldı.

Menemen Belediyesi olarak tarımın önemini bilerek çalıştıklarını anlatan Aydın Pehlivan, "Çilek simgesini hemşerilerimizle buluşturacağız. İlçemizde bulunan zeytinyağı fabrikası icra yoluyla satılmıştı. Menemen Belediyesi olarak bizim malımızı biz aldık. Emiralem zeytinyağı fabrikamızı kuruyoruz. Sezona yetişecek. İlçemizdeki ve yakın köy mahallelerindeki üreticiler yağlarını kendi fabrikalarından çıkaracak. Buradan müjdemiz olsun. Sizin desteğiniz bizleri motive ediyor" diye konuştu. Festival konuşmaların ardından müzik dinletileri ve Türk Sanat Müziği sanatçısı Bedia Akartürk'ün konseriyle devam etti.