AK Parti'li Cevizoğlu İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılını kutladı

AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, "İstanbul'un kurtuluşu, Fatih Sultan Mehmet'in 1453'te bu kadim şehri fethederek dünya tarihine altın harflerle yazdırdığı mirasın, Kemal Atatürk'ün önderliğinde yeniden can bulduğu bir zaferdir." dedi.

Cevizoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılını kutladı.

Hulki Cevizoğlu, "İstanbul'un kurtuluşu, Fatih Sultan Mehmet'in 1453'te bu kadim şehri fethederek dünya tarihine altın harflerle yazdırdığı mirasın, Kemal Atatürk'ün önderliğinde yeniden can bulduğu bir zaferdir." ifadelerini kullandı.

Bu zaferin, sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda siyasi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Cevizoğlu, "İstanbul'un kurtuluşu, Türk milletinin egemenliğini yeniden inşa ettiği, uluslararası alanda tanınan bir devlet olarak varlığını perçinlediği için ayrıca siyasi bir önem taşımaktadır. Atatürk'ün liderliği, bu süreçte belirleyici olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtuluş Savaşı'nın sadece cephelerde değil, diplomasi masalarında da kazanılmış bir zafer olduğunu ifade eden Cevizoğlu, "Fatih Sultan Mehmet ile Atatürk, farklı dönemlerde yaşamış olsalar da ortak bir ideale hizmet ettiler. Bu ideal, Türk milletinin bağımsızlığı ve dünya sahnesinde hak ettiği yeri almasıydı. Fatih, İstanbul'u fethederek bir çağ açtı, Atatürk ise bu şehri işgalden kurtararak Türk milletinin onurunu yeniden inşa etti. Her iki lider de stratejik vizyonları, kararlılıkları ve milletlerine olan sarsılmaz inançlarıyla tarihe damga vurdu." diye konuştu.

İstanbul'un, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli mega kentlerinden biri olduğunu dile getiren Cevizoğlu, şöyle devam etti:

"Ekonomik, kültürel ve siyasi açıdan bir köprü olan bu şehir, geçmişte olduğu gibi bugün de küresel bir merkezdir. Ancak bu mirası korumak, sadece nostaljiyle değil, geleceğe yönelik olarak eğitim, bilim, teknoloji ve diplomaside atılacak güçlü adımlarla mümkündür. Bugün bunu Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirmektedir. Bugün İstanbul'un sokaklarında, Boğaz'ın serin sularında, Ayasofya'nın kubbesinde ve Cumhuriyet'in izlerinde bu zaferin ruhunu hissetmeye devam ediyoruz. Bugün İstanbul, Cumhurbaşkanı'mız Erdoğan'ın uluslararası diplomasideki, ezilenden yana, hak ve adalet anlayışı çerçevesinde ve 'Dünya 5'ten büyüktür' ve 'Daha adil bir dünya mümkündür' mottosuyla yürüttüğü diplomasi dehası sayesinde küresel bir barış merkezi haline gelmiştir."

Cevizoğlu, İstanbul'un mirasını geleceğe taşımaya, birlik ve beraberlik ruhunu koruyarak farklılıklarla zenginleşen bir toplum olarak bu mirası güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi.