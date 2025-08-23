Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a Mektubu İnsanlık Cephesi İçin Bir Çağrı

Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a Mektubu İnsanlık Cephesi İçin Bir Çağrı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump'a gönderdiği mektubun, insanlık cephesi mensuplarının ortak vicdan çağrısı olduğunu açıkladı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump'a gönderdiği mektubun, insanlık cephesi mensuplarının ortak vicdan çağrısı olduğunu açıkladı.

AK Parti'li Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin ABD Başkanı Trump'ın eşi Sayın Melania Trump'a gönderdiği mektup, yeryüzünün her yerindeki insanlık cephesi mensuplarının ortak vicdan çağrısıdır. Sayın Hanımefendi'nin mektubunda dile getirdiği hususlar, yeryüzünde zulme uğrayan tüm çocuklara ayrımsız sahip çıkmaya çağırıyor. Bu çağrı, herkesin insanlık değerlerinin safında birleşmesi için bir çağrıdır. Netanyahu şebekesinin soykırım siyaseti, sadece ülkeleri, toprakları ve devletleri değil, topyekun insanlığı hedef alıyor. Bugün Gazzeli çocuklar, yeryüzünde zulme uğrayan tüm çocuklarla beraber, insan onuru adına var olan her şeyi temsil ediyor. Gazzeli çocukları ve kadınları hedef alanlar ise insanlık adına var olan her şeye düşman olduklarını ilan ediyorlar. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin çağrısı, yüzyıllardır olduğu gibi insanlığı uyandırmak için annelerin ve kadınların büyük dirayetini bir kere daha gösteriyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Düğünde havaya ateş açanlar ve trafikte yol kesenler yandı! Bakan Tunç'tan açıklama var

Bu iki suçu işleyenler yandı, cezası artırılıyor
Hakem Kurulu, memur zammını görüşmek için toplandı

Milyonların maaş zammının görüşüleceği toplantı başladı
AK Partili Çelebi, komando beresiyle ikna turunda: Kazanan Türkiye olacak

Komando beresiyle ikna turu: Kazanan Türkiye olacak
Sanat dünyasında büyük kaos! Aslıhan Gürbüz, 'Bir ifşa da arkadaşımdan' diyerek duyurdu

Ünlü oyuncu "Bir ifşa da arkadaşımdan" diyerek duyurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.