AK Parti'li Çalık: İyi hal indirimi olmasaydı, Bergen'in faili daha fazla ceza alacaktı

MALATYA (DHA) - Tbmm Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu Başkanı AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, kadına yönelik şiddette iyi hal indiriminin kaldırılması gerektiğini söyleyerek, "Kadına şiddette iyi hal indirimi kaldırılmış olsaydı, Bergen'in faili belki 7,5 ay değil; 7,5 yıl ya da daha fazla ceza alacaktı" dedi.

AK Part'li Çalık, DHA'ya yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetle mücadelede sanatçılar, sporcular, siyasi parti liderleri ve kanaat önderlerinin rolünün çok önemli olduğunu söyledi. Çalık, bu kişilerin farkındalık ve zihniyet değişimine dönük kampanyalarda rol almalarını önemsediklerini belirtti.

"Gözyaşının dini, ırkı nasıl yoksa şiddetin de öyle. Ne dini ne ırkı ne dili ne eğitimi var. Her katmandan kadınını şiddet gördüğünü rakamlar söylüyor. Eğitimlisi de eğitimsizi de şiddet görüyor. Failler de aynı şekilde hem eğitimli hem eğitimsiz. Eğitimin şiddetin önünde yapılacak en önemli çalışma olduğunu görüyoruz. Eğitimsizlikte daha fazla şiddete maruz kalıp daha fazla sessiz kalabiliyorsunuz. 'Toplum ne der' baskısına daha fazla kulak verebiliyorsunuz. Şiddetsiz bir aile ortamında büyüyen çocuk okulda da böyle devam edecektir. Temel eğitimi net almamız lazım. Kadınlarımız şiddetle ilgili çalışmaları, yasaları edinsinler istiyoruz."