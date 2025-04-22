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AK Parti'li Bursalı'dan Cemil Tugay'a Sert Eleştiri

AK Parti'li Bursalı'dan Cemil Tugay'a Sert Eleştiri
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İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı altyapı, trafik ve kirlilik sorunlarıyla hizmet üretememekle eleştirdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, kentin altyapı, trafik ve körfezdeki kirlilik gibi sorunlarını çözemediği gerekçesiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı eleştirdi.

Bursalı yaptığı yazılı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Menemen'de hükümeti hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi.

Tugay'ın "İzmir'e diz çöktüremeyeceksiniz" sözlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Bursalı, "Kimse İzmir'e diz çöktürmeye çalışmıyor ama Sayın Tugay diz çöküp hizmet etmek yerine bahane üretmeye gönüllü olmuş." ifadelerini kullandı.

Bursalı açıklamasında şunları kaydetti:

"Ne zaman hizmet üretemeseler, hemen 'mağdur ediliyoruz' türküsüne sarılıyorlar. Bu halk artık bu ezberi yutmuyor. Sayın Tugay işgal ettiğiniz makam şikayet makamı değildir. Sızlanma makamı hiç değildir. Körfez kokuyor, trafik keşmekeş, altyapı yerlerde. ve siz hala 'bizim önümüz kesiliyor' diyorsunuz. İzmir'e en büyük kötülüğü, bu kadim şehri yıllardır beceriksizlikle yöneten zihniyet yaptı."

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Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Politika
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