Zamları eleştirerek, "Sabrımız bitti" diyen AK Partili Hacer Çınar, Bolu Belediyesi Meclis Üyeliğinden istifa etti

Sağlık işçilerinin geriye dönük haklarının ödenmesi için yaptığı basın açıklamasında, "Sabrımız taştı" diyerek akaryakıt ve gıdaya gelen zamlar nedeniyle hükümeti sert sözlerle eleştiren Bolu Belediyesi AK Partili Meclis Üyesi Hacer Çınar'la ilgili yeni gelişme yaşandı. Çınar, meclis üyeliği görevinden istifa etti.

Bolu Belediyesi AK Partili Meclis Üyesi Hacer Çınar'ın sağlık işçilerinin geriye dönük haklarının ödenmesi için yaptığı basın açıklaması başına iş açtı. "Sabrımız taştı" diyerek akaryakıt ve gıdaya gelen zamlar nedeniyle hükümeti sert sözlerle eleştiren Hacer Çınar belediye meclis üyeliği görevinden istifa etti.

"SABRIMIZ BİTTİ ÖFKEMİZ BÜYÜDÜ"

Aynı zamanda HAK-İŞ'e bağlı Öz-Sağlık İş Sendikası Bolu Şube Başkanlığı görevini de yürüten, Bolu Belediyesi AK Partili Meclis Üyesi Hacer Çınar, geçtiğimiz hafta yaptığı basın açıklamasıyla dikkat çekti. Sağlık işçilerinin geriye dönük haklarının ödenmesi konusunda İl Sağlık Müdürlüğü önünde konuşan AK Partili Çınar, akaryakıt ve gıdaya gelen zamlara sert tepki gösterdi. Çınar, "Sabrımız bitti. Çalışıp hak ettiğimiz geriye dönük alacaklarımızın önemsenmemesine karşı sabrımız bitti öfkemiz büyüdü." dedi.

AK PARTİ HAREKETE GEÇTİ

Yaşananların ardından AK Parti harekete geçti. AK Parti İl Başkanlığı, Çınar'ın istifası istendi. AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Çınar'ın, meclis üyeliğinin yanı sıra Hak-İş'e bağlı Öz-Sağlık İş Sendikası Bolu Şube Başkanlığı görevini yürüttüğü belirtildi.

ÇINAR MECLİS ÜYELİĞİNDEN İSTİFA ETTİ

Çınar'ın ulusal ve yerel gündemde yer alan açıklamalarının ardından parti içi kurullarda istişare ve değerlendirmelerin yapıldığı anlatılan açıklamada, Çınar'ın, meclis üyeliğinden affının istendiği bildirildi. Gelişmeler üzerine Çınar, meclis üyeliğinden istifa etti.

"DEVLETİN TÜM KADEMELERİNİ AŞINDIRDIK"

Öte yandan Hacer Çınar, İl Sağlık Müdürlüğü önündeki basın açıklamasında şunları söylemişti: "Sendika olarak devletin tüm kademelerini aşındırdık. Hesaplamalar yapılıyor dediniz bekledik. Kasada para yok, ek bütçe istedik dediniz bekledik. Bütçe Meclis'ten daha çıkmadı dediniz bekledik. Biz sabırla beklerken bu arada neler oldu, bir hatırlayalım; Ev kiralarımız 10 bin liranın üzerine çıktı. Vergi oranları arttı, akaryakıta dev zam geldi. Akaryakıta gelen zam, aynı gün başta gıda olmak üzere tüm sektörlere aynı oranda yansıdı.

"DOMATESİN, BİBERİN YÜZÜNÜ GÖREMEZ OLDUK"

Biz sabırla beklerken beslenme, barınma, ulaşım gibi temel ihtiyaçlarımız yüzde 200'e varan oranlarda artış gösterdi. Kimsenin almaya cesaret edemediği altın-döviz fiyatları fırladı, herkesin yemek zorunda olduğu domatesin, biberin yüzünü göremez olduk. Tüm bunlar olurken bizler, ekonomik krizle uğraşan devletimizin yanında olup sabretmeye devam ettik.

"ONURUMUZ KIRILDI"

Ama bitti. Sabrımız bitti. Çalışıp hak ettiğimiz geriye dönük alacaklarımızın önemsenmemesine karşı sabrımız bitti öfkemiz büyüdü. Alın terimizin görmezden gelinmesine karşı onurumuz kırıldı. Geriye dönük alacağımız paranın bu enflasyonist ortam karşısında pula dönüşmesinden dolayı evimize götüreceğimiz ekmek küçüldü, eridi ve bitti."