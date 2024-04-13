Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

AK Partili başkanın çalışanının bıçaklandığı olayda CHP'li adayın eşi tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KONYA'nın Karapınar ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin'in yanında çalışan Mehmet Aldanmaz'ın (35), darbedilip bıçaklandığı olayla ilgili gözaltına alınan CHP Karapınar Belediye Başkan Adayı olan Gönül Karabacak'ın eşi Hamdi Karabacak tutuklandı. Diğer şüpheliler N.Ö. ve İ.S., ise serbest bırakıldı. Hastanede tedavi gören Aldanmaz'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

OTOMOBİLE BİNDİRİLİP KAÇIRILDI, BIÇAKLANMIŞ HALDE EVİNİN ÖNÜNE BIRAKILDI

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Karapınar ilçesinde meydana geldi. AK Parti Karapınar İlçe Başkanı Yusuf Zengin'in tarım şirketinde çalışan Mehmet Aldanmaz, evinin önünden 2 kişi tarafından zorla bir otomobile bindirilerek kaçırıldı. Aldanmaz, bir süre sonra darbedilip bıçaklanmış halde evinin önüne bırakıldı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aldanmaz, durumunun ağır olması üzerine Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Aldanmaz'ın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

AK Parti'li başkanın çalışanının bıçaklandığı olayda CHP'li adayın eşi tutuklandı

Aldanmaz'ın polise verdiği ifadesinde "Benim yanıma gelen CHP Karapınar Belediye Başkan Adayı Gönül Karabacak'ın eşi Hamdi Karabacak, AK Parti Karapınar ilçe Başkanı Yusuf Zengin'in ev adresini sordu. Zengin'in çocuklarını çağırmamı istedi, ben de reddettim. Sonra zorla otomobile bindirip kaçırdılar. Önce dövdü, sonra bıçakladı. Diğerleri olmasaydı beni öldürebilirdi" dediği öğrenildi.

AK Parti'li başkanın çalışanının bıçaklandığı olayda CHP'li adayın eşi tutuklandı

CHP ADAYININ EŞİ TUTUKLANDI

Aldanmaz'ın ifadeleri doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri olaya karıştığı öne sürülen CHP Karapınar Belediye Başkan Adayı olan Gönül Karabacak'ın eşi özel bir okulun müdürü Hamdi Karabacak ile yanındaki N.Ö. ve İ.S.,'yi gözaltına aldı. İfadelerinin ardından Karapınar Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Hamdi Karabacak tutuklandı, N.Ö. ile İ.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AK Parti'li başkanın çalışanının bıçaklandığı olayda CHP'li adayın eşi tutuklandıMehmet Aldanmaz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre İliksiz - Politika

Konya Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mallorca Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Mallorca Real Madrid hangi kanalda, şifresiz mi? Torino Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Torino Juventus hangi kanalda, şifresiz mi? Altay Çorum maçı ne zaman, saat kaçta? Altay Çorum hangi kanalda, şifresiz mi? Adana Demirspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Beşiktaş Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Samsunspor hangi kanalda, şifresiz mi? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 13 Nisan GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Nisan Cumartesi 2024? Survivor kim kazandı? 13 Nisan Cumartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Survivor CANLI izle! 13 Nisan Cumartesi TV8 Survivor HD izleme linki! Korkma Ben Yanındayım CANLI İZLE! Korkma Ben Yanındayım 5. bölüm canlı izleme linki! Güldür Güldür Show CANLI izle! SHOW TV Güldür Güldür Show yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Güldür Güldür Show yeni fragmanı yayınlandı mı? Hayalimdeki Düğün filmi konusu ne, oyuncuları kim? Hayalimdeki Düğün özeti! Kardeşlerim CANLI İZLE! Kardeşlerim 13 Nisan Cumartesi 124. yeni bölüm ATV FULL İZLE! Gönül Dağı CANLI izle! TRT 1 Gönül Dağı 135. yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Gönül Dağı yeni fragmanı yayınlandı mı? 13 Nisan 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title