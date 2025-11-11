Haberler

AK Parti'li Alkayış, Adıyaman'daki "350 bininci deprem konutunun anahtar teslim töreni"ne vatandaşları davet etti

Güncelleme:
AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman'da 15 Kasım'da yapılacak "350 bininci deprem konutunun anahtar teslim töreni"ne vatandaşları davet etti.

Alkayış, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'ın yapı stokunun yüzde 32'sinin bir gecede yok olduğunu söyledi.

Depremden en çok etkilenen illerin başında Adıyaman'ın geldiğine dikkati çeken Alkayış, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şehrimizi tekrar ayağa kaldırmak, depremin yaralarını sarmak için geceli gündüzlü büyük bir gayret ortaya konuldu. Yavaş yavaş yaraların sarılması, şehrin yeniden derlenmesi, toparlanması noktasında sona doğru yaklaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 15 Kasım Cumartesi günü saat 14.30'da Sakarya Caddemizde Adıyamanlı hemşerilerimizle bir araya gelecek. Burada 350 bininci konutun anahtar teslim törenini yapacak."

Alkayış, depremde konutları zarar görenlere yönelik yıl sonunda kadar 453 bin konutun anahtar tesliminin gerçekleştirileceğini belirterek, Adıyaman'da depremin ardından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Depremin yaralarını sarmak için Adıyaman'da yapılan çalışmaların sorunsuz devam ettiğini aktaran Alkayış, şehirde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin coşkuyla beklendiğini söyledi.

Alkayış, tüm vatandaşları Adıyaman'da yapılacak anahtar teslim törenine davet etti.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
