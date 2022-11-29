AK Parti'li Akbaşoğlu EYT ve ve sözleşmeli personel düzenlemesini aralıkta planlıyoruz
Politika Haberleri
AK Parti'li Akbaşoğlu: EYT ve ve sözleşmeli personel düzenlemesini aralıkta planlıyoruzAK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz.
Ak Parti'li Akbaşoğlu: EYT ve ve sözleşmeli personel düzenlemesini aralıkta planlıyoruz
Ak Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimalle 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız" dedi.
AK Parti'li Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 6'lı masanın dün açıkladığı 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi'ni değerlendirdi. Değişiklik teklifinin hayal kırıklığı olduğunu belirten Akbaşoğlu, "Gerçekten bomboş, fos bir teklif. Zira yeni değil bu yamalı bohça anayasa değişiklik teklifiyle anayasaya yeni bir yama öneriyorlar. İşin özü ve özeti bu. Dolayısıyla hiçbir yenilik taşımıyor. Eskiye dönüşü, darbe anayasasını allayıp pullayarak, çelişkiler yumağı olan tam bir ucube sistem önerisinde bulunuyorlar. Gerçekten bir açmaz ve çıkmaz içerisinde oldukları görülüyor" dedi.Akbaşoğlu, 6'lı masanın ortaklarına sık sık 'Cumhurbaşkanını kim seçecek?' sorusu yönelttiğini kaydederek, "Bu soruya 1 yılı aşkın süredir ne sözlü ne yazılı herhangi bir cevap vermiyorlardı. Bu sefer cumhurbaşkanını halkın seçeceğini, 7 yıllığına bir defa cumhurbaşkanının seçileceğini deklare ettiler. Ancak çift başlılığı nasıl ortadan kaldıracaklarına ilişkin en ufak bir açıklamaları da söz konusu değil. Bu değişiklik teklifi, kamuoyunda tam bir hayal kırıklığı oluşturdu. Bu çelişkiler yumağından demokratikleşme ve özgürleşme değil ancak olsa olsa vesayete geri dönüş çıkar. Siz bu anayasa teklifini ancak kendinize makam, mevki ve para dağıtmak için getirmişsiniz. Millet için değil kendiniz için istediğiniz bir sistem önerisinde bulunuyorsunuz. Sistem, gömleğinin ilk düğmesi yanlış iliklendiği için çelişkiler yumağı, açmazlar sokağı olarak karşımıza çıkıyor; bundan hiç kimseye bir hayır gelmeyeceği muhakkaktır" diye konuştu.'2023 YILININ BAŞINDA YASALAŞMASINA ŞAHİT OLACAĞIZ'Basın mensuplarını sorularını da yanıtlayan Akbaşoğlu, EYT ve sözleşmeli personel ile ilgili düzenlemelere ilişkin, "Bu konuda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Meclis takvimine uygun bir şekilde bunları çalışıp Meclis'in gündemine getirmeyi istiyoruz. EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin düzenlemeleri aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimalle 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız" dedi. Akbaşoğlu ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın taşeron çalışanlarla ilgili de çalışma başlattığını söyledi.