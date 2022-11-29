Ak Parti'li Akbaşoğlu: EYT ve ve sözleşmeli personel düzenlemesini aralıkta planlıyoruz

Ak Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimalle 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız" dedi.

AK Parti'li Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 6'lı masanın dün açıkladığı 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi'ni değerlendirdi. Değişiklik teklifinin hayal kırıklığı olduğunu belirten Akbaşoğlu, "Gerçekten bomboş, fos bir teklif. Zira yeni değil bu yamalı bohça anayasa değişiklik teklifiyle anayasaya yeni bir yama öneriyorlar. İşin özü ve özeti bu. Dolayısıyla hiçbir yenilik taşımıyor. Eskiye dönüşü, darbe anayasasını allayıp pullayarak, çelişkiler yumağı olan tam bir ucube sistem önerisinde bulunuyorlar. Gerçekten bir açmaz ve çıkmaz içerisinde oldukları görülüyor" dedi.