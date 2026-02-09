Açıkkapı: CHP Yardımları Yetersiz

Ak Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, CHP'nin Kahramanmaraş merekezli depremler sonrasında 11 ile gönderdiği yardımları eleştirerek, "Bir tarafta 450 bin konut yapan irade, diğer tarafta bir minibüs, bir pikap, kilit taşı gönderen zihniyet var." dedi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, MHP'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremleri hatırlatan Açıkkapı, 11 ildeki 14 milyon vatandaşın hayatının bir gecede değiştiğini aktardı.

Açıkkapı, depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletin ayağa kalkarak depremzedelerin yanında yer aldığını belirtti.

Depremler sonrasında 455 bin konutun yükseldiğini söyleyen Açıkkapı, yapılanların devletin mührü olduğuna işaret etti.

Açıkkapı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in depremlerin üçüncü yılında CHP'li belediyelerin bölgeye gönderdiği yardımlara ilişkin açıklamalarını eleştirdi.

Açıklanan yardım listesini "asrın komedisi" şeklinde nitelendiren Açıkkapı, Çankaya Belediyesinin bölgeye 50 çöp konteyneri gönderdiğini dile getirdi. Açıkkapı, şöyle devam etti:

"Devlet, 'Sıcak yuva' diyor, onlar diyor ki 'Evin yok ama çöpünü atacak çok şık bir teneken var.' 14 milyon insan etkilenmiş, 50 konteyner gönderip bunu 'Hizmet' diye yazmak nedir? Bunu hizmet diye 86 milyonun karşısına çıkıp basının önünde sunmak nedir? Her 280 bin kişiye bir çöp tenekesi göndermişler, sıraya girsek ömür çöp atmayı beklemekle geçer. Muğla Büyükşehir Belediyesi, 'Çankaya'dan büyüğüz' demişler, el yükseltmişler, 150 çöp konteyneri göndermişler. Muazzam hediye. Vizyona, yarışa bakar mısınız, biri 50 teneke, öbürü 150 teneke göndermiş."

İzmir Buca Belediyesinin bölgeye kilitli parke taşı gönderdiğini söyleyen Açıkkapı, devlet bina yaparken, CHP'li belediyelerin kaldırım taşı sunduğunu kaydetti.

Sancaktape Belediyesinin bölgeye bir minibüs ve bir pikap gönderdiğini anlatan Açıkkapı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Millet ev ararken halı yıkama makinesi göndermek milletin aklıyla alay etmektir. Bir tarafta 450 bin konut yapan irade, diğer tarafta bir minibüs, bir pikap, kilit taşı gönderen zihniyet var. AK Parti hükümetleri olarak aziz milletimize hizmet yolunda durmadan duraksamadan yolumuza devam edeceğiz. Onlar da vizyonlarını bir pikap, minibüs ve kilit taşı olarak ortaya koyacaklar."