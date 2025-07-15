AK Parti Kütahya Milletvekili Demir'den İhlas Haber Ajansı'na ziyaret ve 15 Temmuz mesajı

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, medya ziyaretleri kapsamında İhlas Haber Ajansı (İHA) Kütahya Bürosu'nu ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede, Kütahya ve ilçelerine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Milletvekili Demir, "Nazik ev sahipliği için Hüseyin Efe'ye teşekkür ediyor, İhlas Haber Ajansı ailesine çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

" 15 Temmuz, bir milletin direniş ve onur destanıdır"

Milletvekili Mehmet Demir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz, sadece bir tarih değil; bir milletin canı pahasına yazdığı direniş ve onur destanıdır. Bu karanlık gecenin 9. yılında, vatan uğruna toprağa düşen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazi olan kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu millet, size daima borçludur." - KÜTAHYA