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AK Parti Kütahya İl Başkanı Önsay'dan gazeteciye: İşine bak, çarparım

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Ak Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyareti yaptığı sırada programı takip eden gazeteciye, "Oğlum çekip durma, işine bak, çarparım." dedi. Gazeteci, 'Size yakışmıyor." diye uyarıda bulunarak tepki gösterirken yaşanan o gergin anlar kameralara yansıdı.

"İŞİNE BAK, ÇARPARIM"

Siyasi partilerin yöneticileri, seçim çalışmaları kapsamında sahaya inerek partisinin adaylarına destek istiyor. Bu kapsamda çalışmaların sürdüğü illerden biri olan Kütahya'da seçim atmosferine yakışmayacak görüntüler kayda geçti. Ak Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, seçim çalışmalarını takip eden bir gazeteciye 'İşine bak, çarparım." dedi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Önsay'dan gazeteciye çirkin sözler: İşine bak, çarparım

"SENİNLE MUHATAP OLMAK İSTEMİYORUM"

Başkan Önsay'ın sözleri karşısında neye uğradığını şaşıran basın mensubu, "Başkanım çekeceğiz, işimizi yapıyoruz biz." sözleriyle yanıt verdi. Ortam bir anda gerilirken, gazeteci, "Bakın size yakışmıyor bu. Ben gazeteciyim ve şu anda milletvekilimiz var, belediye başkan adayımız var." diyerek Ak Parti İl Başkanı Önsay'ı uyardı. Ancak karşılık olarak ise Önsay'dan ,"Seninle muhatap olmak istemiyorum, sebebini sen biliyorsun." yanıtını aldı.Önsay, "Çarparım" tehdidinin yakışmadığını belirten gazeteciye "Git şurdan hadi, işine bak." şeklinde ifadeler kullanmaya devam etti

AK Parti Kütahya İl Başkanı Önsay'dan gazeteciye çirkin sözler: İşine bak, çarparım

KAMERALARIN KAPATILMASINI İSTEDİ

O anları kayda alan kameramandan çekim yapmamasını isteyen Önsay, yanındaki kalabalık ile yoluna devam etti. Konuyla ilgili olarak Ak Parti Kütahya İl Başkanlığı'ndan ve Mustafa Önsay'dan henüz bir açıklama gelmedi. Büyük tepki toplayan olaydan geriye kameralara yansıyan görüntüler kaldı.

Haberler.com / Eymen Dursun - Politika

AK Parti Kütahya Hukuk 3.Sayfa Politika Haberler

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