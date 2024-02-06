AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay Deprem Çalışmalarını Anlattı

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir basın mensuplarıyla bir araya gelerek 6 Şubat depremindeki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Başkan Önsay, depremin medyaya yansıdığı ilk andan itibaren kriz masası kurarak Kütahyalıların ve teşkilatın desteğiyle yardımları toplamaya başladıklarını, bu yardımları tasnifleme ve ayrıştırma noktasında ilk andan itibaren dönüşümlü olarak toplam 720 teşkilat mensubunun görev aldığını söyledi.

Başkan Önsay, "Enkaz altında yardım bekleyen vatandaşlarımıza destek için 6 Şubat akşam saat 23.00 itibariyle madenci ekiplerimizi sahaya ekipmanlarıyla gönderdik. Merkez ve diğer ilçelerimizle birlikte canhıraş madenci desteği sağladığımız Hatay ilimize toplam 163 madencimizi takviye ettik. Depremden 6 gün sonra Kütahya koordinasyon merkezini kurarak Hatay ilimize gelen tüm yardımları dağ köylerine kadar götürerek tüm vatandaşlarımızın yardımlardan faydalanmasını sağladık. Koordinasyon merkezimizin dağ köylerine kadar malzeme ve gıda takviyesi yapabilmesi için pikap veya kamyonet gibi araçlar gerekti. Kütahya teşkilatımız bu konuda da bizleri yalnız bırakmayarak 117 araç takviyesiyle en etkili hizmet ağını en kısa sürede kuran il teşkilatı olmayı başarmıştır. Kütahya koordinasyon merkezimizde toplam 533 teşkilat gönüllümüz biz bize yeteriz diyerek 2 ay boyunca merkezimizde dönüşümlü olarak hizmet ettiler" dedi.

"Devlet millet el ele tam puanla geçebildik"

Yüzyılın imtihanını devlet millet el ele tam puanla geçebildiklerini belirten Önsay, " Depremzede vatandaşlarımızın sıcak yemekten mahrum kalmaması adına 4 sıcak yemek aracımız, sadece merkezimizden 6 tır dolusu giyim gıda ve bilumum fizyolojik ihtiyaçların tezahürü olan malzemeler Hatay'ımıza takviye edildi. Dönemin Valisi olan Ali Çelik ile birlikte Kütahya İl Teşkilatı olarak özverili azimli ve gayretli bir çalışma sergileyerek, yüzyılın imtihanını devlet millet ele ele tam puanla geçebildik. Depremden etkilenen ve Kütahya'mızın KYK ve misafirhanelerine sevk edilen depremzedelerimizi de unutmayarak 3 bin 173 vatandaşımızı yerleştirildikleri hanelerde ruberu ziyaret ederek ahvalleri hususunda hep diyalog halinde olduk. Asrın felaketinde asrın birlikteliğine verdiği katkıdan dolayı tüm Kütahyalı Hemşerilerimize teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA