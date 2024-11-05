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AK Parti kurucularından Hüseyin Çelik: Kayyum işi bu haliyle akla ziyandır

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AK Parti kurucularından eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Esenyurt'tan sonra Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atamasına tepki gösterdi. Çelik "Hakkında kesin bir yargı kararı bulunmayan herkes masumdur. Kayyum işi, bu haliyle akla ziyandır. Başkan suçlu bulunsa bile Meclis'in seçeceği birinin başkan olmasına fırsat verilmelidir" dedi.

Geçtiğimiz hafta İstanbul'un Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atayan İçişleri Bakanlığı, dün sabah saatlerinde de Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atadı.

TEPKİ GECİKMEDİ

Bakanlığın bu hamlesi kamuoyunda geniş yankı uyandırırken AK Parti kurucularından eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'ten bu kararlara tepki gecikmedi.

"MECLİS'İN SEÇECEĞİ BİRİ BAŞKAN OLMALIDIR"

Resmi X hesabından açıklama yapan Çelik şu ifadeleri kullandı; "Makamı ne olursa olsun kimsenin suç işleme ve hesap vermeme ayrıcalığı elbette yoktur. Ancak hakkında kesin bir yargı kararı bulunmayan herkes masumdur. Kayyum işi, bu haliyle akla ziyandır. Başkan suçlu bulunsa bile Meclis'in seçeceği birinin başkan olmasına fırsat verilmelidir."

AK Parti kurucularından Hüseyin Çelik: Kayyum işi bu haliyle akla ziyandır

AK Parti kurucularından Hüseyin Çelik: Kayyum işi bu haliyle akla ziyandır
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıCafer Ceylan:

koltuk gidince böyle mi oldu,seni gidi çıkarcı

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Haber YorumlarıMurat Tasdemir:

Kimin ne oldugunu bilmeden bakan yaparsan boyle olur, bu adamin kime hizmet ettigi ortada.

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Haber YorumlarıYunus Akcan:

Aklını kullanmaya başlayan birisi AKP den istifa etmiştir. Örnek hüseyin çelik. Partideyken sadece ceplerini düşünüyorlar

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Haber Yorumlarıdikduran adam:

İŞİNE BAK FETOCU HÜSO

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Haber YorumlarıErkan Can :

bilerek ve isteyerek halkı bölmek,bitik ekonomi,adalet ve sağlık sistemlerindeki skandalları unutturmak için akp nin kurduğu oyundan başka birşey değil.halk umurlarında olsa daha bir kac yıl önce seçime sokmaz bu insanları.

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Haber YorumlarıHainKOXPER :

ortalık hain dolmuş

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