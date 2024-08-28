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AK Parti Konya Kurmayları Kurum Ziyaretlerine Devam Ediyor

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AK Parti heyeti, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğü ve Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkililerden brifing aldı.

Ak Parti'nin Konya kurmayları kurum ziyaretlerine devam ediyor.

Ak Parti heyeti, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğü ve Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkililerden brifing aldı. AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Milletvekilleri Tahir Akyürek, Orhan Erdem, Meryem Göka, Mehmet Baykan, Ziya Altunyaldız ve Mustafa Hakan Özer'in katıldığı programlar çerçevesinde ilk ziyaret Konya Ticaret Borsası'na gerçekleştirildi. Konya Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Büyükalim, Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik ve meclis üyeleriyle bir araya gelen AK Parti heyeti, şehrin tarımsal üretimi hakkında son gelişmeleri değerlendirdi. Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdürü Mehmet Alp ve Karayolları 3. Bölge Müdürü Gökhan Köroğlu ile de görüşme gerçekleştiren Başkan Angı ve milletvekilleri, Konya yatırımları ve yapılacak yeni hizmetlerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

"Hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz"

Ziyaretleri değerlendiren AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, "AK Parti olarak iktidara geldiğimiz ilk günden beri kurum ve kuruluşlarımızla ortak işbirliğine büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda odalarımız, borsamız, kurum ve sivil toplum kuruluşlarımızla sık sık bir araya gelerek Konya'mızın güçlü yarınları için çalışıyor, sorunların çözümü için el ve fikir birliği yapıyoruz. Konya'mız son çeyrek asırda önemli mesafeler kat etti. Eğitimden sağlığa, tarımdan ticarete, ulaşım ve altyapıdan turizm ve savunma sanayine kadar onlarca farklı alanda devrim niteliğinde işlere imza atılırken, şehrimiz bu dönemde adeta altın çağını yaşadı. Şimdi ise Türkiye Yüzyılı'nın inşasına güçlü bir şekilde devam ediyoruz. İnşallah ülkemizin ve şehrimizin 2053 ve 2071 hedeflerini de yine milletimizle birlikte el ele inşa edeceğiz" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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