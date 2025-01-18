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AK Parti Konya İl Başkanlığında devir teslim töreni

AK Parti Konya İl Başkanlığında devir teslim töreni
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AK Parti Konya İl Başkanlığında düzenlenen devir teslim töreninde İl Başkanı seçilen Fatih Özgökçen görevi Hasan Angı'dan devraldı.

Ak Parti Konya İl Başkanlığında düzenlenen devir teslim töreninde İl Başkanı seçilen Fatih Özgökçen görevi Hasan Angı'dan devraldı.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Konya 8. Olağan İl Kongresinde Fatih Özgökçen il başkanı seçildi. AK Parti İl Başkanlığında devir teslim töreni düzenlendi. Törende konuşan Hasan Angı, "Dün kongremizi hamdolsun gerçekleştirdik. Geriye dönüp baktığımızda 23 yılın nasıl hızla gelip geçtiğine şahitlik ettik. Konya bereketli bir süreci geride bıraktı. Bugün Fatih başkanım bu bayrağı aldı. Daha yukarıya taşımak için de o heyecanı sahaya yansıtmaya çalışıyor. Rabbim kolaylık versin, yolunuzu, bahtınızı açık etsin" dedi.

İl Başkanı Fatih Özgökçen ise "Görevin tebliğ edilmesinin ardından dün de olağan kongremizi gerçekleştirdik. Tabii bu noktada Hasan Angı başkanımız ve yönetim kurulu üyelerinin çok büyük gayretleri vardı, onlara da gerçekten çok teşekkür ediyorum. Kusursuz bir kongre icra edildi. Dünkü kongreye katılarak bizleri onurlandıran, gururlandıran başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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