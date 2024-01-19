AK Parti Kırşehir Belediye Başkan Adayı Osman Arslan Dualarla Karşılandı

Ak Parti'nin Kırşehir Belediye Başkan Adayı Osman Arslan, AK Parti Kırşehir İl Teşkilatı tarafından Ahi Evran Külliyesi'nde dualarla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kırşehir Belediyesi için aday olarak gösterilen Osman Arslan, AK Parti Kırşehir Teşkilatı tarafından karşılanarak Ahi Evran Camiinde yapılan dua sonrası teşkilat üyeleri ile buluştu.

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı önünde konuşan AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Cumhur İttifakı'nın mahalli idareler seçimlerinde tüm kadro ile çalışacağını ve seçimlerden galip çıkacaklarını söyledi. İl Başkanı Ünsal açıklamasında, "AK Parti teşkilatları tüm kadro çalışarak girilecek mahalli idareler seçimlerden galip çıkacaktır. Bizler, Kırşehir'de başarılı sonuç alacağımıza inanıyorum. Herkese teşekkür ederiz" dedi. - KIRŞEHİR