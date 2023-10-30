AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam Lüleburgaz'da Ziyaretlerde Bulundu

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Lüleburgaz ilçesinde esnafları ziyaret edip istekleri dinledi. Daha sonra Altıyol Mahallesi'nde bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi ve onların sorunlarıyla ilgilendiklerini ifade etti. Sarıçam, Türkiye'nin artık örnek alınan bir ülke olduğunu belirtti.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Lüleburgaz ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Sarıçam, esnafları ziyaret edip istekleri dinledi.

Daha sonra Altıyol Mahallesi'ni ziyaret eden Sarıçam, bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada vatandaşlarla sohbet eden Sarıçam, vatandaşların kendilerine ilettiği tüm sorunlarla ilgilendiklerini ifade etti.

AK Parti'nin milletin partisi olduğunu ifade eden Sarıçam, Türkiye'nin artık örnek alınan bir ülke olduğunu kaydetti.