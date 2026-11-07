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AK Parti Kilis İl Başkanlığına Mustafa Tohumcu atandı

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AK Parti Kilis İl Başkanlığına Mustafa Tohumcu atandı
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AK Parti Kilis İl Başkanlığı görevine Mustafa Tohumcu atandı.

AK Parti Kilis İl Başkanlığı görevine Mustafa Tohumcu atandı.

AK Parti Kilis İl Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, atamanın Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, Mustafa Tohumcu'ya yeni görevinde başarılar dilenirken, atamanın Kilis ve teşkilat için hayırlı olması temennisinde bulunuldu. Teşkilatın birlik ve beraberlik içerisinde millete hizmet yolundaki çalışmalarına kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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