AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu Kahramanmaraş'ta 8 İlçeyi Ziyaret Edecek

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu Kahramanmaraş'ta 8 İlçeyi Ziyaret Edecek
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AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kahramanmaraş'ta iki gün boyunca 8 ilçeyi ziyaret ederek parti teşkilatlarıyla istişarelerde bulunacak ve vatandaşlarla bir araya gelecek.

Ak Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu; Kahramanmaraş'ta gerçekleşecek saha programı kapsamında iki gün boyunca 8 ilçeyi ziyaret edecek.

Parti teşkilatlarıyla istişarelerde bulunmak, vatandaşlarla bir araya gelerek saha gözlemleri yapmak ve yerel yönetim çalışmalarını yerinde değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilecek ziyaretler, Ak Parti'nin sahadaki güçlü bağını ve milletle kurduğu gönül ilişkisinin bir göstergesidir. AK Parti Teşkilat Başkanlığı'nın görevlendirmesiyle yürütülen bu kapsamlı ziyaret programında Çopuroğlu, ilçelerde hem teşkilat mensuplarıyla hem de vatandaşlarla buluşacak; birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusunu bir kez daha sahada pekiştirecek.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu; "AK Parti olarak milletin içinde ve her daim yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu anlayışla Kahramanmaraş'ta gerçekleşecek ziyaretlerin, teşkilatımızın dinamizmine ve hizmet heyecanına katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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