AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, İncesu ilçesindeki yatırımları yerinde inceledi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ve beraberindeki heyet, Garipçe Mahallesi'nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan 190 konutluk inşaat alanını ziyaret etti. Çopuroğlu ziyaretinde, çalışmaları yerinde inceleyerek bilgiler aldı. - KAYSERİ