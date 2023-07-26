AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran'ı ziyaret etti. Belediye tarafından gerçekleştirilen hizmetler ve planlanan projeler hakkında bilgi alındı. Ziyaretin anısına Böhürler'e yöresel el sanatı ürünlerinden çanak amfora hediye edildi. Daha sonra Ürgüp Belediyesi'ni ziyaret eden Böhürler, Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ile görüştü.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Savran, makamında ağırladığı Böhürler'e, belediye tarafından gerçekleştirilen hizmetler ile hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Ziyaretin anısına Savran tarafından Böhürler'e yöresel el sanatı ürünlerinden çanak amfora hediye edildi.

Böhürler, daha sonra Ürgüp Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ile de görüştü.