AK Parti Kayseri İl Başkanı'ndan Çiftçilere Kuraklık Desteği Çağrısı
AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, çiftçilerin kuraklık desteğinden faydalanmaları için hızlı bir şekilde başvurmaları gerektiğini belirtti. Başkan Okandan, partinin üreticilerin yanında olduğunu vurguladı.

Ak Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, "AK Parti olarak her zaman üreticimizin ve çiftçimizin yanındayız" dedi.

Başkan Okandan, kuraklıktan etkilenen çiftçilerin zaman kaybetmeden başvurularını tamamlaması gerektiğini söyleyerek, "AK Parti Kayseri İl Başkanlığı olarak her zaman üreticimizin ve çiftçimizin yanındayız. İlçe teşkilatımızın girişimleri, Tarım Reformu Genel Müdürümüz Sayın Osman Yıldız'ın ilçemize gelerek yaptığı incelemeler ve Tarım İl Müdürlüğümüzün hazırladığı rapor sonucunda Kuraklık Desteği onaylanmış durumda. Bu süreçte emeği geçen milletvekillerimize ve Tarım Reformu Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum. Kuraklıktan etkilenen çiftçilerimizin destekten faydalanabilmesi için ilçe tarım müdürlüklerimize müracaat etmeleri gerekiyor. Henüz başvuru yapmayan çiftçilerimize çağrım; vakit kaybetmeden başvurularını tamamlamalarıdır. Bizler teşkilatlarımızla, yerel yönetimlerimizle ve hükümetimizle birlikte üreticimizin yanında durmaya, alın terine sahip çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

