AK Parti Karabük ve Zonguldak Belediye Başkan Adayları Meşalelerle Karşılandı

Ak Parti'nin Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya ile AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan, kentlerde partililer ve vatandaşlarca meşalelerle karşılandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda Karabük Belediye Başkan adaylığı açıklanan Çetinkaya, memleketine döndü.

AK Parti Karabük İl Başkanlığı önünde meşalelerle karşılanan Çetinkaya, gönüller yapmaya geldiğini söyledi.

Erdoğan ile Karabük halkına teşekkür eden Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Şehri imar, gönülleri ihya şiarıyla çıktığımız bu yolda 12 yıldır siyaset, cemiyet ve hizmet hayatımda her zaman partili ve partisiz tüm Karabüklülerin iyi gününde, kötü gününde yanında olduk. Bu gayretimiz ve samimiyetimiz hemşerilerimin desteği ve yoldaşlığıyla bizi buralara getirdi. Şehrine sadık, insanına sadık, mukaddesatına ve şehrin yoluna sadık bir kardeşiniz olarak en önemli maddemiz; birlik ve beraberlikle şehrimizi önce bölgemizin sonra Karadeniz'in sonra da Türkiye'nin marka şehri yapmak olacak."

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Çetinkaya'nın AK Parti'nin aday gösterdiği il belediye başkanları arasında en genç aday olduğunu dile getirdi.

AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç da Karabük'ün bu dönem yeni belediye başkanına kavuşacağını söyleyerek, "Bu belediye başkanı gençliğiyle dinamizmiyle Karabük'ün sokaklarını, caddelerini karış karış bilmesiyle bu Karabük'ü ayağa kaldıracak ayağa." diye konuştu.

Partinin İl Başkanı Ferhat Salt ise Karabük'ün siyasetin de hizmetin de belediyeciliğin de en güzeline layık olduğunu kaydetti.

Zonguldak

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adaylığının açıklanmasının ardından Zonguldak'a dönen Ömer Selim Alan için de kentte karşılama töreni gerçekleştirildi.

Davul, zurna eşliğinde ve meşalelerle sloganlar atan kalabalık bir grup tarafından karşılanan Alan, belediye binası önünde yaptığı açıklamada, yeni döneme umutla bakıldığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kentte ağırlamak istediklerini söyledi.

Hep birlikte yeni Zonguldak için çalışacaklarını belirten Alan, "Şimdi icraatlarımızı anlatma vakti geldi. Yeni sloganımız ne? 'Daha yeni başlıyoruz.' Arkadaşlar biz hizmet ve eser siyaseti üretmek için bu makamlara talip olduk. 2019'da yollara düştük. Sizlerle beraber kapı kapı gezdik. Gönüller almaya talip olduk. Yüce Mevlam nasip etti, siz değerli hemşerilerim yardımcı oldu, vatandaşlarımız teveccüh gösterdi, ipi göğüsledik." şeklinde konuştu.

Alan, bir gün dahi mazeret üretmediklerini vurgulayarak, "Görevi ilk devraldığımdaki Selim Alan değilim. 5 senede fiziken saçlarıma biraz daha fazla ak düştü ama çıraklık dönemini de geride bıraktık." dedi.

AK Parti Zonguldak milletvekillerinden Muammer Avcı da gönülden yapılan hizmetleri önemsediklerini aktararak, bu işi gönülden yaptıklarını ifade etti.

Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ise kentte Alan ile birçok projeye imza attıklarını, 31 Mart'ta yeni hizmetler, projeler yapmaya "evet" diyeceklerini dile getirdi.

Partinin İl Başkanı Mustafa Çağlayan da şehre daha fazla hizmetin ve projenin geleceğine inandıklarını belirtti.

MHP İl Başkanı Mustafa Öztürk de birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Programda vatandaşlara çorba ikram edildi.