AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin: Ovacık'a yatırım yapılmadı söylemi insanların aklıyla alay etmektir

Ak Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, zaman zaman "Ovacık ilçesine yatırım yapılmadı" sözlerine şahit olduğunu belirterek, bu durumu "insanların aklıyla alay etmek" olarak değerlendirdi.

Şahin, yaptığı açıklamada, Ovacık ilçesinde daha yapılması gerekenlerin bulunduğunu, eksik bulunabilecek çalışmaların olduğunu ancak "hiçbir şey yapılmadı" denmesini asla kabul edemeyeceklerini ifade etti.

Ovacık'ta yapılanlara değinen Şahin, "Efendim bunlar Ovacık'a neler yaptılar? Geçmiş dönem milletvekilleri buraya neler yaptılar? AK Parti neler yaptı? Efendim Mehmet Ali Şahin buraya neler yaptı? ya bu hakikaten vicdani açıdan bizi de yaralayan bir şey. Göz var vicdan var. Şöyle gidin Ovacık'a bir bakın. Oralarda neler yapılmış? Spor Lisesinden tutun, Spor Kompleksine, Kültür Merkezinden tutun yollara, Hatipoğlu Barajına, halı sahaya. Oraya hastane yapılıyor, kaymakamlık binası yapılıyor" dedi.

İmkanlar ölçüsünde Ovacık'a ne yapılması gerekiyorsa yaptıklarını aktaran Şahin, "Ovacık'a neler yapıldığına bir bakalım. Bir de tabii taşkın oldu. Yenice, Eskipazar, Ovacık, Eflani'nin bazı bölgelerinde taşkından dolayı zararlar oldu. Onların yapılması ile geçti geçen sezon biraz da. Kaç tane menfez yaptık oraya? Şöyle Ovacık'a bir baksınlar, dağına taşına neler yapılmış. Eleştiri yapılabilir, 'şunu yaptınız, şunu eksik bıraktınız, şunu da yapın.' Şurada şunu yapmışsınız, burada şöyle bir sorun var, eksik var, bunu giderin.' Bu ayrı bir şey. Ama 'oraya hiçbir şey yapılmadı' demek insanların aklıyla alay etmektir" diye konuştu. - KARABÜK