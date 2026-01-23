Haberler

Başkan Salt gaziler, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi

Güncelleme:
AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, halk buluşmasında gaziler, muhtarlar ve vatandaşların taleplerini dinledi. İletişimin önemine vurgu yaparak, şehrin ve ülkenin geleceği için ortak akıl ve istişare kültürüyle çalışacaklarını belirtti.

Ak Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, parti binasında düzenlenen halk buluşmasında gaziler, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek istek, talep ve önerileri dinledi.

Ak Parti Karabük İl Başkanlığında gerçekleştirilen halk buluşmasında, gaziler ile mahalle ve köy muhtarları başta olmak üzere vatandaşların dile getirdiği konular not alınarak değerlendirmeye alındı.

Buluşmaya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, milletle kurulan doğrudan iletişimin en güçlü yol haritası olduğunu vurguladı. Salt, "Bizler için en kıymetli yol haritası, milletimizin bizlere doğrudan ilettiği beklentiler ve önerilerdir. AK Parti olarak her zaman olduğu gibi kapımızı da gönlümüzü de milletimize açık tutuyoruz" dedi.

AK Parti'nin istişare ve ortak akıl anlayışıyla hareket ettiğini belirten Salt, teşkilat olarak milletle birlikte karar almaya devam edeceklerini ifade etti.

Konuşmasında Türkiye Yüzyılı hedeflerine de değinen Salt, "Biz, milletle yürüyen, milletle karar alan ve milletle birlikte yoluna devam eden bir davanın mensuplarıyız. Ortak akıl ve istişare kültürüyle, şehrimiz ve ülkemiz için durmadan, yorulmadan çalışmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Halk buluşmasının sonunda katılımcılara teşekkür eden Ferhat Salt, benzer buluşmaların düzenli aralıklarla devam edeceğini kaydetti.

Programa AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Uluçay, İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Safa Öz ve Merkez İlçe Başkanı Yavuz Hüsam da katıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
