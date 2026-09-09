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AK Parti Kadın Kolları Teşkilatı Bayramyeri’nde esnafı ziyaret etti

AK Parti Kadın Kolları Teşkilatı Bayramyeri’nde esnafı ziyaret etti
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AK Parti Denizli İl Kadın Kolları Başkanı Hilal Tütüncü ve beraberindeki heyet, Bayramyeri’nde esnafı ziyaret etti.

Ak Parti Denizli İl Kadın Kolları Başkanı Hilal Tütüncü ve beraberindeki heyet, Bayramyeri'nde esnafı ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde esnafın talep ve önerileri dinlenirken, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Bayramyeri'nde iş yerlerini tek tek ziyaret eden AK Parti Denizli İl Kadın Kolları Başkanı Hilal Tütüncü, esnafla sohbet ederek hayırlı işler ve bol kazanç temennisinde bulundu. Esnafın talep ve önerilerini dinleyen Tütüncü, vatandaşlarla da bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretlerin ardından değerlendirmede bulunan Başkan Tütüncü, sahada vatandaşlarla ve esnafla buluşmanın önemine dikkat çekerek, Denizli'nin her noktasında vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Tütüncü, "Bizler sahada kadınlarımızla, esnafımızla ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek onların sesini dinlemeye, talep ve beklentilerini ilgili mercilere taşımaya devam edeceğiz. Kadınların emeği, enerjisi ve siyasete kattığı değerle ülkemizin geleceğine katkı sunmayı sürdüreceğiz" dedi.

AK Parti Kadın Kolları'nın Bayramyeri ziyaretinde sıcak ve samimi sohbetler yaşanırken, bölge esnafı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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