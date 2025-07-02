AK Parti Kadın Kolları Liderlik Akademisi açıldı

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Siyasi tarihimize baktığımızda, kadını vitrin değil, özne kılan tek hareket Ak Parti'dir. Kadının aklına, sezgisine, üretkenliğine, ferasetine güvenen ve bunu teşkilatın her katmanına yansıtan tek lider, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

Ak Parti Konferans Salonu'nda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Kadın Kolları Liderlik Akademisi'nin açılışında konuşan Ercan, tarihin her döneminde büyük yürüyüşlerin en sarsılmaz taşıyıcısının kadınlar olduğunu söyledi.

Kadınların sadece evde değil, cephede, Meclis'te, kürsüde, sokakta ve milletin kader anlarında daima ön safta olduğunu belirten Ercan, Kadın Kolları Liderlik Akademisi'ni hayata geçirirken, AK Parti'nin kurucu değerlerinden ve öncü kadınlarından ilham aldıklarını bildirdi.

Ercan, "Rahmetli Fatma Baltacı kardeşimizin teşkilatçılığından, Şule Yüksel Şenler ablamızın mücadele ruhundan ve binlerce kadının eğitimine vesile olan Emine Erdoğan Hanımefendi'nin eğitime verdiği önemden ilhamla bu programı başlatıyoruz." diye konuştu.

"Sahadaki gücümüzün farkındayız"

Buluşmanın yalnızca bir eğitim programının başlangıcından ibaret olmadığını dile getiren Ercan, şunları kaydetti:

"Siyasi tarihimize baktığımızda, kadını vitrin değil, özne kılan tek hareket AK Parti'dir. Kadının aklına, sezgisine, üretkenliğine, ferasetine güvenen ve bunu teşkilatın her katmanına yansıtan tek lider, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sayın Cumhurbaşkanım, bundan yıllar önce Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yeri geldiğinde hocalardan köşe bucak kaçıp, yeri geldiğinde başörtümüzden dolayı aldığımız cezalara üzülürken, yıllar sonra dünyanın en büyük kadın eğitim akademisini organize edeceğimi söyleseler inanamazdım. Bugün istediğimiz her yerde Türk kadını istediğini en rahat haliyle gerçekleştiriyorsa, sizlerin liderliğiyle oldu. Tüm teşkilatım ve milyonlarca AK Kadınlarımız adına sizlere gönülden teşekkür ediyorum. Biz sahadaki gücümüzün farkındayız. Bu gücü sizlerden alıyoruz."

Gerçek teşkilatçıların her gün yeniden öğrenen, gelişen, dünyayı doğru okuyan, çağın ihtiyaçlarına kulak veren bireyler olduğuna işaret eden Ercan, "Her yıl yaptığımız eğitim kamplarını bu defa sıradanlıktan çıkararak, sadece bilgi aktarımı değil, kalıcı etkiler bırakacak bir dönüşüm deneyimi haline getirmeyi hedefledik." ifadelerini kullandı.

"Bu kamp, bağları daha da güçlendirecek"

Kamp için özel teşkilat profil analizi ile eğitim ihtiyaç analizi anketleri gerçekleştirdiklerini belirten Ercan, teşkilat üyelerinin hangi eğitimleri almak istediğini hangi eğitimlere ihtiyaçları olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Eğitim kampının içeriğine de değinen Ercan, yapay zekadan sosyal medya algoritmalarına, stratejik planlamadan kriz yönetimine, etkili iletişimden dış politikaya kadar geniş bir yelpazede bilgi aktarımı sağlanacağını kaydetti.

Ercan, programın, teşkilat profili ve eğitim ihtiyaç analizleri doğrultusunda hazırlandığını dile getirerek, "Bu kamp, işte o bağları daha da güçlendirecek ve hepimiz daha hazırlıklı, daha bilinçli ve donanımlı bir şekilde şehirlerimize döneceğiz." diye konuştu.

AK Parti Kadın Kolları'nın sahaya yansıtacağı her bilgi ve fikrin teşkilatın köklü, vizyoner ve çalışkan yapısını daha da ortaya koyacağına işaret eden Ercan, "1172 AK Kadınla Sayın Cumhurbaşkanımıza söz veriyoruz, dokunulmadık gönül bırakmayacak, Türkiye Yüzyılı'nı kadınla mümkün kılacağız." dedi.

AK kadınlar Türk siyasetine yeni bir damga vuracak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş de AK Parti'nin bugünkü gücünün arkasında isimsiz kahramanların, AK kadınlar olduğunu vurguladı.

Büyükgümüş, "AK Parti bugün varsa, Sayın Cumhurbaşkanımız dünyaya 'Daha adil bir dünya mümkün' diye haykırabiliyorsa, cesurca büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyorsak, bunun arkasında fedakar AK kadınlarımız var. Ne zaman yeni bir mücadeleye adım atsak, AK kadınlar en güçlü temsilciler olarak davamıza destek verdi." dedi.

AK Parti Teşkilat Başkanlığı olarak, Türkiye'nin öncülüğünde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonuyla daha adil bir dünya için çalıştıklarını dile getiren Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"Biz, kuru bir cihangirlik davası için yola çıkmadık. Makam ya da mevki için değil, milletvekili, bakan, belediye başkanı olmak için değil. AK Parti, dünyada adaleti sağlamak ve büyük, güçlü Türkiye'yi AK kadınlarla inşa etmek için yola çıkmış bir siyasi harekettir. İnşallah önümüzdeki dönemde yapacağımız çalışmalarla, 2028'de önemli bir eşiği hep birlikte aşacağız. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında yeni bir hamleyi, Sayın Cumhurbaşkanımızı bir kez daha cumhurbaşkanı seçerek gerçekleştireceğiz. AK kadınlar Türk siyasetine yeni bir damga vuracak."

-"Birinci amacımız teşkilatımızın 2028 seçimlerine hazır hale getirilmesi"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen de eğitimin, sorunu düzelten, davranış değişikliğini yapan araç olduğunu belirtti.

Ar-Ge Başkanlığı olarak bu aracı en etkili şekilde kullanmaya çalıştıklarının altını çizen Şen, "Neden liderlik okulu? Sizler illerdeki liderlerimizsiniz. Kadın kolları, ana kademe, gençlik kolları, illerdeki büyük liderlerimizsiniz." dedi.

Şen, illerde de teşkilat akademisi eğitimlerinin devam ettiğini, ağustosun ilk haftası 81 ilde eğitimlerin tamamlanacağını ifade etti.

Önümüzdeki süreçte yerel yönetimler akademisi, üniversite gençleri akademisi, kadın akademisi, danışman akademisi ve yurt dışı siyaset akademisi düzenleyeceklerini aktaran Şen, şunları kaydetti:

"O sebeple bütün illerde AK eğitimciler de yetiştireceğiz. Medya akademisi, dijital medya ve içerik geliştirme akademisi de olacak. Birinci amacımız teşkilatımızın 2028 seçimlerine hazır hale getirilmesi ve Cumhurbaşkanımızın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin sağlanması. Eğitimlerle, algı yönetimlerine karşı motivasyonlar en üst düzeye çıkarılması ve icraatların en ince detaylarına kadar vatandaşlara anlatılması sağlanacak."