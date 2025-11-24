AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan, Öğretmenler Günü'nde Malatya'da Öğretmenlerle Buluştu

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, '24 Kasım Öğretmenler Günü' nedeniyle Malatya'da öğretmenlerle buluştu.

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Malatya'da 6 Şubat depremlerinden etkilenen öğretmenler ve aileleri ile buluştu. Ercan, öğretmenlerin sadece sınıfların değil, milletin ve ülkenin istikbalini inşa ettiğini söyledi. Deprem bölgesinde fedakarca görev yapan öğretmenlerin hakkının ödenemeyeceğini ifade eden Ercan, "Depremin en ağır yükünü taşıyan illerimizden biri, Malatya. Burada öğrencilerini bırakmayan, şehirlerini terk etmeyen, geçici sınıfların içinde 'Eğitim devam etmeli' diyen öğretmenlerimizle iftihar ediyoruz. Onların azmi, bu ülkenin yeniden ayağa kalkma iradesinin en somut göstergesidir" dedi. Depremden etkilenen öğretmenler ise bu süreçte yaşadıkları zorlukları, kayıplarını ve buna rağmen ayakta kalma azimlerini anlattı. Öğretmenlerin ve ailelerin tek tek dinlendiği toplantıda, özellikle psikososyal destek, çocukların eğitime erişimi ve atama/tayin süreçleri gibi konular ele alındı.

'ÖĞRETMENLERİMİZİN BİR CÜMLESİ BİZİM İÇİN TALİMAT NİTELİĞİNDEDİR'

Ercan, deprem sonrası öğretmenlere ve ailelerine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi vererek, şunları kaydetti: "Devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, depremin ilk anından itibaren sahada. Bizler de AK Parti Kadın Kolları olarak sadece acı günlerde yanlarında olmakla kalmıyor, yaralar tam olarak sarılana kadar bu süreci takip etmeye devam ediyoruz. Bugün burada, öğretmenlerimizin ve ailelerinin her bir cümlesi bizim için bir talimat niteliğindedir. Bu talepleri ilgili bakanlıklarımızla paylaşarak çözüm için adım atacağız." 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün, özellikle deprem bölgesinde görev yapan öğretmenler açısından ayrı bir anlam taşıdığını vurgulayan Ercan, "Biz, öğretmenlerimizi sadece bir günde hatırlayan bir anlayışa sahip değiliz. Deprem bölgesindeki her öğretmenimizin, her ailesinin yükünün bir nebze hafiflemesi için ne yapılması gerekiyorsa, kadın kolları teşkilatlarımızla sahada olmaya devam edeceğiz. 24 Kasım vesilesiyle bir kez daha tüm öğretmenlerimizin önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi. Öte yandan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı, bu tür programların, önümüzdeki dönemde de farklı illerde devam edeceğini duyurdu.