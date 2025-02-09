AK Parti İzmir Milletvekili Kaya, Selçuk'ta Muhtarlarla Buluştu

Ak Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Selçuk'ta muhtarlar buluşup, inşaatı devam eden alanları inceledi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Kaya, ilçedeki programı kapsamında muhtarlarla bir araya gelerek sorunları dinleyip talepleri aldı.

Daha sonra AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Hakan Bayraklı ile inşaatı devam eden Selçuk Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulunan Kaya, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaya, Selçuk Devlet Hastanesi'nin 100 bin nüfusun ihtiyacını karşılayacak donanıma sahip olduğunu belirterek, "Hastane inşaatımızın tamamlanması ile birlikte Selçuk ilçemizde sağlık alanında kalite daha da yükselecek ve vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığı'mızın belirlediği yüksek standartlarda sağlık hizmeti alacaklardır. İlçemizde yapılan bu hastanemizle birlikte vatandaşlarımız sağlık hizmetine çok daha rahat bir şekilde ulaşabileceklerdir." ifadelerini kullandı.

Mahmut Atilla Kaya, daha sonra inşaatı devam eden TOKİ konutlarını inceledi.