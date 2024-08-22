AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Ödemiş'teki yangın mağdurlarını ziyaret etti

Ak Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, bir süre önce orman yangınının yaşandığı Ödemiş ilçesindeki Pirinççi Mahallesi'ni ziyaret etti.

Mahalle kahvehanesinde vatandaşlarla buluşan Çankırı, yangından zarar gören vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Çankırı, buradaki konuşmasında, Büyükşehir Belediyesinin yangınlara yeteri kadar müdahale edemediğini savundu.

Çankırı, şunları kaydetti:

"Bırakın müdahale etmeyi şimdi de 'Bize bırakın biz uçak alacağız' açıklamalarını duyuyoruz. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi kendi çöplerini toplayamazken, en ufacık bir yangına yetişemezken bırakın o uçak filosunu kurmayı... 22 yıldır hizmet eden AK Parti hükümeti zaten bunun nasıl yapıldığını çok iyi biliyor. Biz bundan sonrasında da yapmaya devam edeceğiz."