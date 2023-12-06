AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkının 89. Yıl Dönümü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneğini ziyaret ederek İzmirlilerin daha iyi bir belediyeciliği hak ettiğini söyledi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı: İzmirliler daha iyi bir belediyeciliği hak ediyor

Ak Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmirlilerin daha iyi bir belediyeciliği hak ettiğini söyledi.

Çankırı, Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkının 89. Yıl Dönümü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneğini (PMD) ziyaret etti.

Dernek Başkanı Kemal Aktaş, yönetim kurulu üyeleri ve kadın parlamento muhabirleriyle sohbet eden Çankırı, yaklaşan yerel seçim nedeniyle gündeme ilişkin de kısa değerlendirmede bulundu.

Çankırı, AK Parti'nin yerel seçimlerde İzmir'de oylarını artıracağını kaydetti.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerini yetersiz bulduğunu belirten Çankırı, "İzmirlilerin İzmir'e yakışır bir hizmeti alması gerekiyor. İzmirliler daha iyi bir belediyeciliği hak ediyor." dedi.