AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Işılay Saygın'ın Kabrini Ziyaret Etti

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 89. yılı dolayısıyla merhum bakanlardan Işılay Saygın'ın kabrini ziyaret etti.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 89. yılı dolayısıyla merhum bakanlardan Işılay Saygın'ın Eski Buca Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.

Çankırı, yaptığı yazılı açıklamada, Saygın'ın ömrünü hizmete adamış, Türkiye'nin ilk kadın Turizm Bakanı ve ilk kadın Çevre Bakanı olmuş, önemli bir kadın siyasetçi olduğunu vurguladı.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde kadınlara milletvekili seçilme hakkının verilmesinin ardından yapılan ilk seçimlerde 18 kadının milletvekili olduğunu hatırlatan Çankırı, şöyle dedi:

"Meclisteki kadın milletvekili oranıyla, Türkiye Cumhuriyeti dünyada en çok kadın siyasetçinin olduğu ikinci ülkeydi. Bugünün benim için de ayrı bir özelliği var. Atatürk'ün sayesinde bugün başarılarla dolu bir hayat hikayesinde temeline kadını oturtan bir isimle, hayattayken de yan yana gelebilmek benim için büyük gurur kaynağı. Çünkü merhum Işılay Saygın Hanımefendi de Türk kadınının siyasetteki ilkleriyle en güzel örneğiydi."

Türkiye'nin şanlı tarihinin kadınların yazdığı destanlarla dolu olduğunu belirten Çankırı, bugün gelinen noktada Türk kadınlarının, fedakarlığı ve cesaretiyle her alanda olduğu gibi siyasetçi olarak da dünyaya ün saldığını aktardı.

Çankırı, kendisinin de "TBMM'nin ilk kadın idare amiri" ünvanı taşıdığını hatırlatarak, o nedenle bugünün kendisi için ayrı bir önem taşıdığını vurguladı.