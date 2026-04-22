AK Parti'li Sayglı'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Bilal Saygılı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, TBMM'nin açılışı ve çocukların geleceği üzerine önemli vurgular yaptı. Çocukların daha adil bir Türkiye'de yaşaması için çalışmanın önemine dikkat çekti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Saygılı, mesajında 23 Nisan 1920 tarihinin, milletin kendi kaderine sahip çıktığını ve iradesini hiçbir vesayete teslim etmeyeceğini dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

TBMM'nin açılışıyla birlikte egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu gerçeğinin tarihe altın harflerle yazıldığını kaydeden Saygılı, "Bu anlamlı gün aynı zamanda yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımıza duyduğumuz güvenin ve inancın en güçlü ifadesidir. Bugün bizlere düşen en büyük sorumluluk bu aziz mirası korumak, güçlendirmek ve geleceğe emin adımlarla taşımaktır." ifadelerini kullandı.

Saygılı, çocukların daha adil, güçlü ve müreffeh bir Türkiye'de yaşamaları için gece gündüz demeden çalışmanın en temel vazifeleri olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"23 Nisan sadece çocuklarımızın neşesiyle değil, aynı zamanda milletimizin birlik ve beraberlik ruhuyla anlam kazanmaktadır. Bu ruh, geçmişte olduğu gibi bugün de her türlü zorluğun üstesinden gelmemizi sağlayan en büyük gücümüzdür. Bugün dünyanın farklı coğrafyalarında savaşların, zulmün ve gözyaşının ortasında yaşam mücadelesi veren çocukları da yüreğimizde hissediyoruz. Özellikle Filistin'de masum çocukların maruz kaldığı acılar, insanlığın ortak vicdanında derin yaralar açmaktadır. Bizler, her çocuğun güven içinde yaşadığı, oyun oynadığı, eğitim aldığı ve umutla geleceğe baktığı bir dünya için dua ediyor, mazlum çocukların sesi olmaya devam ediyoruz."

Kaynak: AA / Fırat Özdemir
