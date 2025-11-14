Haberler

AK Parti İstanbul Milletvekili Soylu: "Türkiye'nin siyasi istikametini değiştirmeye kalkışan yapıya İstanbul Başsavcılığı izin vermemiştir"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, "Türkiye'nin geleceğini, siyasi istikametini değiştirmeye kalkışan yapıya, İstanbul Başsavcılığı hazırladığı iddianameyle izin vermemiştir" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, " Türkiye'nin geleceğini, siyasi istikametini değiştirmeye kalkışan yapıya, İstanbul Başsavcılığı hazırladığı iddianameyle izin vermemiştir" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Hukuk, İBB iddianamesiyle üzerine düşeni yapmış; siyaseti sermaye, para gücü ve dış bağlantılarla esir almak isteyen yapılara karşı, siyasetin 'haysiyetini' korumuştur. Millet, yönetme veya denetleme erkini siyasetçiye sandıkla, demokrasiyle yani kendi iradesiyle teslim eder. Buna karşılık dünyanın her yerinde sermaye siyaseti dizayn etmek ister; fakat halk egemenliğinin güçlü olduğu siyasette, halkın seçtiğiyle yarışmaya dahi cesaret edemez. Partileri hileyle, entrikayla, yolsuzlukla ve suç gelirleriyle ele geçirip Türkiye'nin geleceğini, siyasi istikametini değiştirmeye kalkışan yapıya, İstanbul Başsavcılığı hazırladığı iddianameyle izin vermemiştir. Bu karanlık mekanizma zamanında fark edilmeseydi; milletin en temel gücü olan oy, sandık ve serbest seçim hakkı, para gücünün ve dış dizayn edicilerin hileli yöntemleriyle devre dışı bırakılacaktı" ifadelerini kullandı.

Siyasetçilerin hata da yapabileceğini vurgulayan Soylu, "Allah korusun. 15 Temmuz'da başaramadıkları Türkiye'yi işgal girişimini bu kez parayla, operasyonlarla, casuslukla ve benzeri yöntemlerle; herkesi itibarsızlaştırarak, sindirerek, tasfiye ederek tamamlamaya çalışacaklardı. Siyasetçi hata da yapar, doğruda da isabet eder; ancak yaptığı her şey milletin gözünün önündedir. Partilerde kararı kongre verir, ülkede kararı seçim verir; sandıkla tecelli eden milletin iradesinin üzerinde güç yoktur. Şaibeli parti kongrelerinde oyların parayla satın alındığı, sonuçların para karşılığı değiştirildiği bir düzen; siyaseti hükümsüz kılar, demokrasiyi yok eder ve yerine sermaye vesayetini geçirir. Bu; Türkiye'yi içeriden ve dışarıdan oligarşik bir yapının kontrolüne bırakmak, milli iradeyi tasfiye etmektir" dedi.

Siyasette her şeyin değişeceğini ama değişmeyen şeyin halkın iradesi olduğunu vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Çünkü siyaset yapmak isteyenler paranın gücüne mağlup olursa toplumla siyasetin bağı kesilir. Siyaset, hiç hak etmediği halde sınıfsallaşır ve oligarşi siyaseti ele geçirir. Biz oluruz, başkası olur; iktidar değişir, muhalefet değişir. Ama değişmeyen tek şey milletin seçtiğidir. Hukuk da tam bu noktada devreye girerek; siyaseti ve milli iradeyi ahtapot gibi sarmaya çalışan bu yapının kollarını kesmiş, devletin, milletin ve demokrasinin önüne kurulmak istenen vesayete sağlam bir set çekmiştir. Bu ülkenin siyaseti kimsenin operasyon sahası değildir. Hiçbir odak; parayla, tehditle, şantajla, casuslukla veya dış bağlantılarla Türk siyasetini ele geçiremez, Türk demokrasisine ayar veremez. Milletin iradesine, sandığın namusuna ve siyasetin meşruiyetine uzanan her el kırılır, her yapı hukuk karşısında hesap verir. Bugün siyaset yapan herkes, olup bitene bir de bu pencereden bakmalıdır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Suriye'nin başkenti Şam'da şiddetli patlamalar

Komşu ülkede peş peşe şiddetli patlamalar! Ölü ve yaralılar var
Gazze'de savaş yetmedi, şimdi de sular altında kaldılar! Dünyaya hayati bir çağrıları var

Savaş yetmedi, bir de sular altında kaldılar! Hayati bir çağrı var
Türkiye şehitlerini uğurladı

Her şehirde ayrı bir yas, her evde derin bir acı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Ömer Koç'tan korkutan uyarı: Risklerle dolu bir dünya düzeni oluşuyor

Ömer Koç'tan korkutan uyarı: Maalesef gittikçe artan...
Anne ve oğlunun ölümünü aydınlatacak en önemli delil de bulundu

Sır olayda düğümü çözecek en önemli delil de bulundu
26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Hakan Fidan da potaya girdi

26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Bakan Fidan da potada
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın Rafa Silva'ya fena salladı

Rafa Silva'ya fena salladı
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Rojin'in babası: Atletindeki kanın başka bir kadına ait olduğu söylendi

Rojin'in babasından kafa karıştıran sözler: Atletindeki kanın...
Şarkıcılar yılbaşında paraya doyacak! Sadece bir isim döviz kazanacak

Yılbaşında paraya doyacaklar! Sadece bir isim döviz kazanacak
Kenan Yıldız'ın Juventus'tan istediği maaş ortaya çıktı

Eğer olmazsa gidecek! Juventus'tan istediği maaşa bakın
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor

Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor
Liste açıklandı! WhatsApp yarından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak

WhatsApp yarından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.