AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını anlatan film Londra'da gösterildi

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını anlatan Buğday Tanesi filmi, Londra Yunus Emre Enstitüsü tarafından İngiltere Parlamentosu milletvekillerinin çalışma ofislerinin bulunduğu Portcullis House binasında gösterildi. Bayram, film gösterimi sonrası yapılan soru-cevap oturumunda kendisini milletvekili olmaya iten sebepleri anlattı ve engelli bakanlar ve başkanlar hayalini paylaştı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, hayatını anlatan filmin İngiltere'nin başkenti Londra'daki Portcullis House binasındaki gösterimine katıldı.

Londra Yunus Emre Enstitüsü tarafından İngiltere Parlamentosu milletvekillerinin çalışma ofislerinin bulunduğu Portcullis House binasında düzenlenen etkinlikte Bayram'ın hayatını anlatan "Buğday Tanesi" film gösterimi ve soru-cevap oturumu yapıldı.

İşçi Partisi milletvekilleri Tahir Ali, Yasmin Qureshi ve Imran Hussain'in katılımıyla yapılan soru-cevap oturumunda Bayram, kendisini milletvekili olmaya iten sebeplere ilişkin soruya yanıt verdi.

Bayram, Erzincan'da 1 yaşındayken götürüldüğü tarlada çıkan yangın sonucu vücudunda yanıklar oluştuğunu ve eşek sırtında götürüldüğü ilçede 40 gün yoğun bakımda kaldığını anlattı.

Daha sonra İstanbul'da yaşadığını kaydeden Bayram, şunları söyledi:

"18 yaşına kadar mahalle baskısından dolayı ellerim cebimde gezdim. Toplum baskısından ve her gün soru sorulmasından yoruldum. Otobüse bindiğimde tekli koltuklara otururdum. Yabancı dil bilmediğim için ne sorulduğunu anlamayacağım için Fransa'ya gitmeye karar verdim ve lisede ailemin haberi yokken Fransa vizesine başvurdum ancak reddedildi. Anladım ki Türkiye'de yaşayacağım, o zaman herkes beni tanısın, bir kere cevaplayayım ve herkes bilsin dedim."

Memleketi Erzincan'dan 2015'te milletvekili seçildiğini hatırlatan Bayram, "Düştüğüm yerden kalktım. Kitabımda söylediğim gibi düştüğünde değil vazgeçtiğinde kaybedersin." diye konuştu.

"Hayalim Roosevelt gibi engelli başkanlar olması"

Bayram, 1997'de girdiği hakim ve savcılık mülakatında, ilgili kanundaki "Alışılmışın dışında, çevrenin yadırgayacağı vücut bozukluğu" maddesi nedeniyle elendiğini belirterek, "Ondan sonraki hayatımı milletvekili olup bu maddeyi değiştirmeye adadım. 24 Kasım 2021'de bu maddeyi tüm partilerin oy birliğiyle değiştirdik. Madde değiştiği gün yeniden doğmuş gibi oldum." ifadelerini kullandı.

Dünya nüfusunun önemli bölümünü engelliler ve ailelerinin oluşturduğuna dikkati çeken Bayram, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından da yaklaşık 1 milyon kişinin engelli duruma düştüğüne işaret etti.

Hakim ve savcılara yönelik kanunun değişmesinin ardından ilk engelli hakim ve savcıların 2 Haziran'da görevlerine atandığını belirten Bayram, "Hayalim İngiltere, Almanya ve İsrail'deki gibi engelli bir bakan, 12 yıl ABD başkanlığı yapan Franklin Roosevelt gibi gerektiğinde dünyayı yönetecek başkanlar, engelinden dolayı engel olunmayan, her alanda görev yapabilecek, temsil kabiliyeti olan insanlar olmasıdır." dedi.

Bayram, Hz. Muhammed'in de döneminde ortopedik engelli bir valiyi Yemen'e atadığını, Medine'de de yerine görme engelli bir sahabeyi vekil bıraktığını sözlerine ekledi.

Etkinlik, Bayram'ın hayatını anlatan Buğday Tanesi filminin gösterimiyle sona erdi.