AK Parti'li Erdem Sancaktepe Anıtı'nın yıkılmasına tepki gösterdi Açıklaması

İsmail Erdem, CHP'li Sancaktepe Belediyesi tarafından yıkılan anıt için yaptığı açıklamada, bu eylemi kindarca bir muamele olarak nitelendirerek geçmişin değerlerine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, İstanbul'un Sancaktepe ilçesindeki anıtın belediye tarafından yıkılmasına ilişkin, "Bu anıta karşı kindarca muamele ile Selçuklu'nun, Osmanlı'nın varlığını, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve bağımsızlığımızın simgesi olan ay yıldızlı anıtı yerle bir etmek ancak CHP'li belediye yönetimine yakışır." dedi.

Erdem, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sancaktepe Belediyesi yanındaki kavşakta bulunan 3 katlı Sancaktepe Anıtı'nın, belediye ekipleri tarafından yıkıldığını hatırlattı.

Kendisi Sancaktepe Belediye Başkanıyken inşa edilen anıtın, ilçenin simgesi olduğunu ifade eden Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama maalesef şu an görevde olan CHP'li Belediye Başkanı ve yönetimi bizlerin inşa etmiş olduğu bu anıtı yerle bir ettiler. Kendi medeniyet değerlerimizi, köklerimizi bu anıta işaretlemiştik. Anıtın birinci katında Selçuklu simgesi çift başlı kartal, üst katında Osmanlı tuğrası, bir üstünde Sancaktepe Belediyesi logosu ve en tepede de bağımsızlığımızın simgesi ay yıldız bulunan anıt, Sancaktepe halkına mal olmuştu. Bu anıta karşı kindarca muamele ile Selçuklu'nun, Osmanlı'nın varlığını, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve bağımsızlığımızın simgesi olan ay yıldızlı anıtı yerle bir etmek ancak CHP'li belediye yönetimine yakışır."

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in, görev süresi boyunca taş üstüne taş koymadığını, sadece birkaç mahalle ve semt evi yaparak hizmet ettiğini sandığını söyleyen Erdem, "2 senede yapılan hizmetler bizim yaptığımız eserlerin ancak çekirdeği bile olmaz. Anıttaki anlamı yok etmek isteyenlere şunu söylemek isteriz: Bu milletin gönlünden ne Selçuklu'yu ne Osmanlı'yı ne de bağımsızlığımızın timsali olan ay yıldızlı bayrak sevgisini kaldıramazsınız, silemezsiniz." diye konuştu.

AK Parti'li Erdem, Sancaktepe Belediye binasının yan cephe duvarlarında bulunan Selçuklu simgesi ile Allah lafzının üzerlerinin reklam afişleriyle kapatıldığını da belirterek, bu durumu eleştirdi.

Sancaktepe'nin 500 bin nüfusa ulaştığını ve başta ulaşım olmak üzere çeşitli sorunları bulunduğunu dile getiren Erdem, "Sancaktepe Belediye Başkanı ve yönetimini buradan lanetliyorum. Kendinize gelin, işinize bakın, halka hizmet edin, tarihle hesaplaşmayın. Geçmiş dönem yapılan hizmetlerin üzerini karalamakla vaktinizi öldürmeyin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gazi Nogay
