AK Parti İstanbul Milletvekili Diyarbakır'da Gazetecilerle Buluştu

Diyarbakır ve Mardin'de temaslarda bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili, Diyarbakır'da Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) yönetimiyle bir araya geldi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile beraber Mardin'deki temaslarının ardından Diyarbakır'a geldi. Ayaydın, kentte GGC Başkanı Mehmet Mücahit Ceylan ve gazetecilerle istişarede bulundu.

Mardinli bir ailenin evladı olduğu için bu şehirle bağını koparmak istemediğini ifade eden Ayaydın, "Mardin, Derik, Mazıdağı ilçelerini gidip vatandaşlarımızla bir araya geldik. Ben normalde İstanbul vekili olarak seçildim. Ancak Mardinli bir ailenin evladı olduğum için hiçbir zaman Mardinle bağımızı koparmadık. Babam gibi İstanbul vekili aynı zamanda güneydoğunun vekili, güneydoğu insanın sorunuyla uğraşan dertlerine derman olabilen vekil olarak hizmet etmek istiyorum bende. O yüzden bugün ki seyahatimize Mardin'den başladık daha sonra Diyarbakır'a geldik, Diyarbakır'daki hemşerilerimizle buluştuk. Onların dertlerine derman olmaya çalıştık. Bizim Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bir sloganımız var; sıkılmadık el çalınmadık kapı bırakmayacağız dedik. O yüzden her insana, her kesime derman olamaya çalışıyoruz" dedi.

2024'teki yerel seçimlerin kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Ayaydın, "Yerel seçimler bizler için çok önemli, ülkemiz için çok önemli. Nasıl Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerde halkımızın göstermiş olduğu, Cumhurbaşkanımıza olan teveccühü aynı şekilde 2024 Mart seçimlerinde tekrar edeceğine inanıyoruz. Ülkemiz, milletimiz yerel seçimlerde belediyeleri de bünyemize katarak, gerek ilçe belediyeleri gerekse büyükşehir belediyeleri hepsini alabildiğimiz kadar bünyemize katarak daha çok halkımıza hizmet etmek istiyoruz. Halkımızın bu hizmetlerden yararlanmasını istiyoruz. Ben İstanbul vekiliyim. Şu anda İstanbul'da büyükşehirde hiçbir hizmet alamadığının bütün milletimiz farkında. ve herkes bunu söylüyor. İnşallah 2024 yerel seçimlerde öncelikle İstanbul Büyükşehir Belediyesini alarak daha sonra diğer büyükşehirleri ve ilçe belediyeleri alarak halkımıza hizmet edebileceğimize buradan sözümüzü verelim" diye konuştu.

"Sıkılmadık el bırakmayacağız"

Yerel seçim için şimdiden çalışmalara başladıklarını dile getiren Ayaydın, "Durmak yok yola devam diyerekten, her gün her insanımıza giderek sıkılmadık el bırakmayacağız, çalmadık kapı bırakmayacağız. Bugün buraya vesile olduk. Diyarbakır Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetine de teşekkür ediyorum. Bugün bizleri bir araya getirdiler onlara da ziyaretlerimizi gerçekleştirmiş olduk" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR