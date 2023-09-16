Ak Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, Beyoğlu'nda esnaf ziyaretinde bulundu. İstanbul'un birçok ilçesinde ziyaretlerde bulunduklarını söyleyen Ayaydın, esnafın sorunlarını dinledi. Yaklaşan yerel seçimlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Ayaydın, "2024 yerel seçimlerinde öncelikle İstanbul'u, daha sonra bizde olmayan diğer belediyeleri bünyemize katarak halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Ak Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, Beyoğlu'nda esnaf ziyaretinde bulundu. Milletvekili Ayaydın; Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Abdullah Enes Özkan ve Ak Parti İstanbul milletvekilleriyle birlikte esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Taksim Meydanı'ndan başlayıp İstiklal Caddesi boyunca esnafı ziyaret eden Ayaydın, yaklaşan yerel seçimlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ayaydın, "Büyükşehir'den halkımız hiçbir hizmet alamıyor. İBB'yi alarak, halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. 'Durmak yok, yola devam' diyerek, 2024 yerel seçimlerinde öncelikle İstanbul'u, daha sonra bizde olmayan diğer belediyeleri bünyemize katarak halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"2024 yerel seçimlerinde de bizde olmayan belediyeleri bünyemize katarak halkımıza hizmet edeceğiz"

AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, "Bizler her hafta İstanbul'un bir ilçesini ziyaret ediyoruz. Bu hafta da Beyoğlu'ndayız. Şu anda İstanbul'un kalbi olan Taksim'deyiz. Burada vatandaşlarımız ve esnafımızla selamlaşıyoruz, hatırlarını soruyoruz. Esnafın ve vatandaşın herhangi bir derdi varsa elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Zeytinburnu'ndan Sarıyer'e kadar 12 ilçemizi ziyaret ettik. Her bölgeye girmeye çalışıyoruz. Çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmıyoruz. İnşallah 2024 yerel seçimlerinde de bizde olmayan belediyeleri bünyemize katarak halkımıza hizmet edeceğiz" açıklamalarında bulundu.

İBB'den vatandaşın hiçbir hizmet alamadığının altını çizen Ayaydın, "İBB'yi tekrardan elde edip, halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. 'Durmak yok, yola devam' diyerek, 2024 yerel seçimlerinde öncelikle İstanbul'u, daha sonra bizde olmayan diğer belediyeleri bünyemize katarak halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Ayaydın, İstanbul milletvekilleriyle birlikte İstiklal Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlara karanfil dağıttı. Esnafın sorunlarını dinleyen Ayaydın, daha sonra ziyaretini tamamladı. - İSTANBUL